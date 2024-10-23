Российские штурмовики захватили БМП YPR-765 на красноармейском направлении

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Бойцы группировки «Центр» ВС РФ захватили боевую машину пехоты YPR-765 ВСУ голландского производства на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Военные штурмового отряда заранее установили противотанковые мины на пути возможного появления техники противника, в результате чего контратака ВСУ была сорвана. Иные подробности в российском военном ведомстве не уточнили.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова