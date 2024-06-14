Бойцы СВО из отряда «Сталинград» пожаловались на нехватку медикаментов

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На нехватку медикаментов пожаловались участники спецоперации из отряда «Сталинград». Об этом сообщается на портале «Волгоград Онлайн».
Бойцы заявили, что им необходима гуманитарная помощь в виде гигиенических средств и лекарств. Они уже попросили казаков обратить на них внимание.
Депутат Госдумы Андрей Гимбатов, по его словам, контролирует ситуацию, также парламентарий заявил о начале разбирательства.
Накануне основательница тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина рассказывала, что солдат ВС РФ на протяжении полутора месяцев жил в позиции, которую оставили украинские боевики.
Руководитель российского оборонного ведомства Андрей Белоусов обсуждал с главой Минздрава Михаилом Мурашко вопросы медицинского обеспечения участников спецоперации.
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Депутат Госдумы Андрей Гимбатов, по его словам, контролирует ситуацию, также парламентарий заявил о начале разбирательства.
Накануне основательница тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина рассказывала, что солдат ВС РФ на протяжении полутора месяцев жил в позиции, которую оставили украинские боевики.
Руководитель российского оборонного ведомства Андрей Белоусов обсуждал с главой Минздрава Михаилом Мурашко вопросы медицинского обеспечения участников спецоперации.
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Никита Кротов