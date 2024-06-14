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Бойцы СВО из отряда «Сталинград» пожаловались на нехватку медикаментов

14 июня 2024, 14:57
Фото:istockphoto/18percentgrey

Фото:istockphoto/18percentgrey

На нехватку медикаментов пожаловались участники спецоперации из отряда «Сталинград». Об этом сообщается на портале «Волгоград Онлайн».
Бойцы заявили, что им необходима гуманитарная помощь в виде гигиенических средств и лекарств. Они уже попросили казаков обратить на них внимание.

Депутат Госдумы Андрей Гимбатов, по его словам, контролирует ситуацию, также парламентарий заявил о начале разбирательства.



Накануне основательница тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина рассказывала, что солдат ВС РФ на протяжении полутора месяцев жил в позиции, которую оставили украинские боевики.

Руководитель российского оборонного ведомства Андрей Белоусов обсуждал с главой Минздрава Михаилом Мурашко вопросы медицинского обеспечения участников спецоперации.

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#россия
#украина
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#спецоперация
#новости
Марочко: Российские войска успешно продвигаются на Купянском направлении
14 июня 2024, 14:36

Фото: istockphoto/Diy13

В настоящее время части Вооружённых сил РФ проводят активные наступательные операции на Купянском направлении. Тем самым они отодвигают противника от границ Луганской Народной Республики.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, российские войска теснят противника, занимая более выгодные рубежи. Самое главное, отметил военный эксперт, что подразделения ВСУ откатываются всё дальше от границ ЛНР.

Ранее Марочко рассказал о разработке украинцами новых штатных боеприпасов для беспилотников. Он сообщил, что в Харьковской области на относительном удалении от линии боевого соприкосновения работает группа украинских конструкторов, которые разрабатывают осколочные, осколочно-фугасные, бронебойные, зажигательные и дымовые боеприпасы для БПЛА.

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#эксперт
#бпла
#боеприпасы
#лнр
#всу
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Россия и Украина обменялись телами погибших солдат
Саралиев: Украина вернула России 32 тела погибших бойцов СВО
14 июня 2024, 14:04

Фото: iStock/Diy13

Украина вернула России 32 тела погибших военных, а взамен получила 254 тела военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.
Украинская сторона эту информацию подтвердила.

В украинском Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что 221 боец погиб на донецком направлении, 25 — на запорожском, ещё четыре бойца в ЛНР.

Тела погибших российских военных впоследствии передадут родственникам для погребения.

12 апреля Россия и Украина также произвели обмен телами военнослужащих. В рамках этого обмена России вернула тела 23 военных. Украинская сторона, в свою очередь, вернула 99 тел бойцов ВСУ.

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Россия и Украина обменялись телами погибших военных
#россия
#украина
#лнр
#всу
#тела
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СК возбудил уголовное дело по двум статьям после гибели оператора НТВ Кожина
14 июня 2024, 12:17

Фото: istockphoto/Aleksandra Nigmatulina

СК возбудил уголовное дело по двум статьям после гибели в Горловке оператора НТВ Валерия Кожина и ранения военкора Алексея Ивлиева. Об этом сообщила пресс-служба СК России в Telegram-канале.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 Уголовного кодекса РФ, статьей 144 Уголовного кодекса РФ, по факту обстрела Горловки, в результате которого погиб оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин и получил ранение военный корреспондент Алексей Ивлиев», — написано в сообщении.

Отмечается, что следователи установят всех причастных к преступлению лиц.

Журналисты телеканала НТВ исполняли свой профессиональный долг, когда их атаковали украинские радикалы. Оператора Валерия Кожина медикам спасти не удалось. Он скончался в больнице.

Ранее российский дипломат Мария Захарова заявляла, что атака боевиков ВСУ на журналистскую команду телеканала НТВ в населенном пункте Горловка Донецкой народной республики — целенаправленный обстрел.

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#уголовное журналисты
#следователи
#сво
#всу
#обстрел
#ранение
#атака
#рф
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Бегут под звуки очередей и взрывов: «Азов»* снял на видео дорогу к окопам
Боевики «Азова»* показали видео дороги к окопам
14 июня 2024, 12:15

Фото: istockphoto / IherPhoto

Боевики «Азов»* показали видео, как выглядит дорога к окопам во время ротации. Кадры опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».
На них видно, что солдаты ВСУ бегут под звуки очередей и взрывов.
«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.

Ранее сообщалось, что американская администрация сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов»*. Ей запрещалось использовать американское оружие порядка десяти лет из-за «расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов» некоторых их основателей бригады, а также обвинениями в гуманитарных нарушениях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*запрещенная в России террористическая организация
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#всу
#рф
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Армия России освободила Георгиевку и приступила к штурму Максимильяновки
«РВ»: ВС РФ освободили Георгиевку и начали штурм Максимильяновки
14 июня 2024, 12:13

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России освободила Георгиевку в районе Марьинки и приступила к штурму Максимильяновки. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Вчера и сегодня наши бронегруппы предприняли ряд мощных атак в Георгиевке. В ходе наступательной операции российские войска окончательно зачистили позиции врага на западной окраине, взяли поселок под Марьинкой под полный контроль», — говорится в сообщении военкоров.

После освобождения Георгиевки российские войска продолжили продвигаться вперёд и начали штурмовать Максимильяновку. Тем временем на соседних участках линии боевого соприкосновения бойцы 5-й и 110-й бригад ведут уличные бои в центре Красногоровки и успешно продвигаются вглубь населённого пункта.

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#новости
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Освобождение Георгиевки, штурм Раздоловки, Красногоровки и Часов Яра: Последние новости СВО
Марочко: командование ВСУ пытается не допустить окружения в Часов Яре
14 июня 2024, 12:02

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В последние дни армия России увеличила темпы наступления на многих направления спецоперации. За минувшие сутки бойцы ВС РФ освободили Новопокровское в ДНР и Георгиевку в ЛНР, а также успешно штурмуют Раздоловку, Георгиевку, Красногоровку, Сокол и Часов Яр.
Последние новости с полей спецоперации на 14.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

Кураховское направление


Утром 14 июня многие военкоры сообщили, что ВС РФ заняли Георгиевку в районе Марьинки.

«Да, есть данные, что Георгиевка наша, но официальных сообщения я пока не слыхал», — написал в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

При этом Telegram-канал «Военная хроника» сообщает, что сейчас российские военные находятся в семи км от Курахова, которое является стратегически важным логистическим узлом ВСУ. Именно через этот узел снабжались украинские подразделения в Марьинке и продолжает снабжаться значительная часть сил ВСУ в Донбассе.

Харьковское направление


В Волчанске ВС РФ закрепляются южнее улицы Гагарина и ведут жестокие бои на улицах Кольцевая, Ленина и Пушкина. Тем временем ВСУ активно сопротивляются и применяют авиацию и американские высокоточные авиабомбы.

По данным военного корреспондента Евгения Лисицына, украинские войска оказались в полуокружении на северном берегу реки Волчья. Продолжается сражение в районе Агрегатного завода.

Также российские войска атакуют Бочково и Волоховку. ВСУ сосредоточили силы в населенном пункте Липцы и пытаются контратаковать, подтягивая резервы на замену потерявшим боеспособность бригадам.

Авдеевское направление


Армия России освободила Новопокровское от ВСУ. Тем временем к Новоалександровке ВС РФ продолжают продвигаться со стороны Очеретино. Уже завязываются бои на западных окраинах населённого пункта. Кроме того, российские бойцы добились тактических успехов севернее Уманского.

Северское направление

Здесь армия России продвигается вдоль железной дороги в направлении села Выемка к югу от Северска в ДНР. Украинский аналитический ресурс Deep State подтверждает успехи ВС РФ и сообщает, что российские бойцы продвигаются с боями в сторону Раздоловки, которая находится рядом с дорогой, ведущей из Артёмовска в Северск.

«На Северском направлении российские войска атаковали Раздоловку с востока и закрепились на участке шириной до 2.15 км на глубину до 1.1 км», — пишут украинские военные аналитики.

Часовоярское направление


Российские десантники не прекращают активно штурмовать Часов Яр, также ведутся бои на флангах города. Подразделения ВДВ совместно с 200-й бригадой и силами ЮВО продолжают взламывать оборону врага.

Telegram-канал «Два майора» сообщает, что продолжается штурм восточного микрорайона Часов Яра. При этом ВСУ перебрасывают подкрепления через водоканал Северский Донец – Донбасс по переправам.

По данным военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинское командование пытается не допустить окружения своей группировки в Часов Яре.

«Украинское командование активно ведет работы по укреплению флангов своей группировки на севере и юге от населенного пункта Часов Яр. Вдоль канала Северский Донец юго-западнее Миньковки ведутся инженерные работы, а также фиксируется увеличение количества тяжелой бронетехники», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

Запорожское направление


ВСУ продолжают удерживать оборону севернее Работино в укрепленных опорных пунктах. ВС РФ отрабатывают по ним тяжелыми огнеметными системами. Идут артиллерийские дуэли. При этом украинские войска начали активно применять кассетные боеприпасы для ударов по российским позициям.


Донецкое направление


Здесь ВС РФ продвигаются на подступах к Константиновке и имеют тактические успехи в результате штурма Красногоровки. Кроме того, в Невельском впервые за долгое время российским бойцам удалось добиться успехов.

В Яснобродовке продолжаются бои на окраине поселка, куда ВС РФ продвинулись со стороны Уманского.

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#лнр
#сво
#всу
#вс рф
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«Прорвемся»: лишившийся руки военкор НТВ записал видео из больницы
Раненный в Горловке корреспондент НТВ Ивлиев сообщил, что остался без руки
14 июня 2024, 11:42

Фото: istockphoto/sudok1

Военкор НТВ Алексей Ивлиев остался без одной руки. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал Telegram-канал «НТВ».
«Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся», — сказал он.

Журналисты телеканала НТВ исполняли свой профессиональный долг, когда их атаковали украинские радикалы. Оператора Валерия Кожина медикам спасти не удалось. Он скончался в больнице.

Ранее российский дипломат Мария Захарова заявляла, что атака боевиков ВСУ на журналистскую команду телеканала НТВ в населенном пункте Горловка Донецкой народной республики — целенаправленный обстрел. Также она подчеркнула обязанность таких международных организаций, как ОБСЕ и ЮНЕСКО призвать киевский режим ответить за такие атаки.

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#сво
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#атака
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«Освободить от нацистской оккупации»: Рогов заявил о необходимости использовать резервы ВС РФ
Военэксперт Рогов: ВС РФ в Харьковской области создают санитарный кордон
14 июня 2024, 11:40

Фото: iStock/Zeferli

Попытки украинской армии начать контрнаступление в Волчанске и в районе Липцов оказались провальными. Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Волчанские Хутора, Тихое и Волчанск.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал о том, что сейчас происходит в Харьковской области.
«Я думаю, что наступательные действия в Харьковской области связаны с тем, чтобы начать создавать санитарный кордон на границе с территориями, подготовленный к режиму Зеленского. Тот объем группировки, который принял участие в боевых действиях, не соизмерим с задачей освобождения города Харькова — это все-таки больше показывает сам факт необходимости действий, направленных на то, чтобы создать именно санитарный кордон», — объяснил эксперт.

По словам собеседника, действия ВС РФ на разных фронтах, несмотря на то, что используются «старые силы», имеют наступательный характер.

«Если говорить о действиях, то они наступательного характера. И на других участках фронта тоже, например, на Запорожском фронте мы видим успехи, на Гривенском, на Ореховском. Это при том, что новые силы, по сути, у нас пока еще не бросаются в бой — все успехи достигаются теми же подразделениями, которые и защищали данные участки фронта от так называемого контрнаступа противника», — сказал специалист.

Владимир Рогов добавил, что использование резервов сделает успехи ВС РФ более ощутимыми.

«Я думаю, если будут использованы резервы, они пока не использованы с нашей стороны, то успехи станут наиболее ощутимыми и объемными, а площадь территорий, которые будут освобождены от нацисткой оккупации, резко увеличатся. Делать прогноз, на каком именно участке фронта это произойдёт, я бы не стал», — заключил эксперт.

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Подполье: Удар нанесён по военному объекту в районе аэродрома Жуляны в Киеве
14 июня 2024, 11:40

Фото: istockphoto/vadimrysev

Как минимум одна российская ракета прилетела в район украинского аэродрома Жуляны в Киеве. Об этом рассказали представители подполья.
Длительное время в Жулянах были размещены батареи зенитных ракетных комплексов Patriot, поставляемых Украине из США, напоминает РИА Новости. Например, в марте нынешнего года в аэропорту были поражены две такие установки. Сообщалось, что в составе экипажей ЗРК Patriot были наёмники из стран НАТО.

В настоящее время точно не известно, пришёлся ли очередной удар российских ракет непосредственно по аэродрому Жуляны. Подпольщики пока сообщили только о поражении военного объекта в том направлении. Остаётся ждать официального подтверждения и подробностей о последствиях атаки.

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Назван объект, удар по которому нанес Украине урон
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