«Сдаюсь»: Как живут пленные бойцы ВСУ в спецтюрьмах строгого режима в зоне СВО

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын
В тюрьмах строгого режима в зоне проведения СВО содержатся тысячи военнопленных ВСУ. Обычно их обмен непубличный, а с начала взятия Авдеевки практически сошел на нет. В мае уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила своему коллеге на Украине Дмитрию Лубинцу список из пяти сотен военнопленных, которых российская сторона готова вернуть.
Вскоре стороны обменяли военнопленным по формуле «75 на 75», но затем процесс снова замедлился. Большая часть пленных ВСУ на родине считаются пропавшими без вести. Кто-то надеется попасть в следующий перечень на обмен, а кто-то принял свою участь и ожидает уголовного срока или возможности вступить в ВС РФ.
Как живут пленные в колониях, при каких обстоятельствах они сдались и чего ждут, рассказала «Лента.ру».
Территория колонии разбита на несколько участков — камеры, внутренний двор, столовая, зал для чтения и храм.
Пленных заводят в кабинет бойцы спецназа ФСИН, лица которых спрятаны за балаклавами. Над колонией пролетают штурмовики Су-25 — и пленные вместе со спецназом поднимают головы вверх. В кабине дрожат занавески, а их окна открывается вид на внутренний двор колонии: некоторые заключенные греются на солнышке, другие чинят трубу во внутреннем дворе. День работают, день отдыхают.
Фото: istock /RobertAx
В маленьком тюремном храме военнопленные могут присоединиться к службе в разрешенные часы.
Пни выкорчеваны, бордюры побелены, а яблони окучены. Книжные полки в кабинете, куда заводят пленных, содержат книги на украинском языке, русские словари и советские учебники. Среди литературы — русская классика, научная фантастика и художественные произведения.
В обеденный час пленные ровным строем направляются в столовую. На обед первое и второе: суп, картофель, гарнир, хлеб и чай. По информации на 2022 год, в среднем один солдат обходится ДНР в 105 рублей в сутки. Чтобы съесть всю порцию, отводится порядка 20 минут. После обеда заключенные строятся в линейку по команде.
Там Руслан нашел телефон, чтобы рассказать близким, где он находится. На календаре был декабрь, стоял холод. Позиции военных ВС РФ находились буквально в десяти метрах. Он сказал, что когда бойцов привезли на позицию, стало страшно.
Извиняясь за суржик, он сказал: «вчера ти живий, на следующий день неживий».
Первую боевую выплату в размере 120 тысяч гривен (примерно 265 тысяч рублей) Руслан так и не получил. На 40-й день боевых действий, в ходе очередного штурма, в их окоп упали мины. Стоявшие рядом солдаты погибли, а Руслан попал в плен.
Военнослужащий ВСУ Виталий 10 месяцев отслужил связистом, попал в плен под Авдеевкой и находится там больше года. Его мобилизовали в 2023 году, ранее он работал оператором станка на заводе в городе Коростень Житомирской области. В родном городе у него осталась мать.
Молодой человек, выглядящий лет на 20, говорит осторожно, стараясь верно подбирать слова, и избегает политических вопросов. Под штаниной украинца торчат контуры аппарата Илизарова, который ему установили медики.
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Из-за ран Виталий не мог идти и даже ползти, и штурмовики тащили его на носилках.
Однако большинство военнопленных ждут трудовые работы и заключение до окончания боевых действий. Когда пленные смогут вернуться домой — неизвестно. Татьяна Москалькова заявила, что обмен был приостановлен по причине регулярно появляющихся новых требований украинских переговорщиков.
При этом иногда пленные могут встретиться с близкими. В прошлом году уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова организовала свидание родственников в колонии — для этого им нужно было пересечь украинскую границу. Организовать встречу удалось за 2 месяца. С начала спецоперации Морозова получила еще 700 похожих заявок.
Некоторые сдавшихся украинские солдаты, которых мобилизовали на передовую не по своему желанию, не хотят попадать в обменные списки и возвращаться на Украину. Об этом говорил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
На сегодняшний день в украинском реестре числится больше 23 тысяч человек, пропавших без вести.
В последней законодательной реформе на Украине указано, дезертирство с позиций карается тюремным заключением на срок от 5 до 12 лет. В РФ за дезертирство военнослужащим грозит до 10 лет колонии.
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Как живут пленные в колониях, при каких обстоятельствах они сдались и чего ждут, рассказала «Лента.ру».
Обстановка «на зоне»Все пленные выглядят похожими друг на друга: бритые головы, однотонные робы. Выделяется только один из них — старший в отряде в кепке с буквой Z.
Территория колонии разбита на несколько участков — камеры, внутренний двор, столовая, зал для чтения и храм.
Пленных заводят в кабинет бойцы спецназа ФСИН, лица которых спрятаны за балаклавами. Над колонией пролетают штурмовики Су-25 — и пленные вместе со спецназом поднимают головы вверх. В кабине дрожат занавески, а их окна открывается вид на внутренний двор колонии: некоторые заключенные греются на солнышке, другие чинят трубу во внутреннем дворе. День работают, день отдыхают.
«Да им тут нравится. Лучше, чем на передовой», — говорит конвоир.
Фото: istock /RobertAx
В маленьком тюремном храме военнопленные могут присоединиться к службе в разрешенные часы.
Пни выкорчеваны, бордюры побелены, а яблони окучены. Книжные полки в кабинете, куда заводят пленных, содержат книги на украинском языке, русские словари и советские учебники. Среди литературы — русская классика, научная фантастика и художественные произведения.
В обеденный час пленные ровным строем направляются в столовую. На обед первое и второе: суп, картофель, гарнир, хлеб и чай. По информации на 2022 год, в среднем один солдат обходится ДНР в 105 рублей в сутки. Чтобы съесть всю порцию, отводится порядка 20 минут. После обеда заключенные строятся в линейку по команде.
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Истории военнопленных ВСУОдин из военнопленных по имени Руслан, уроженец Полтавской области, был мобилизован, выйдя из дома за хлебом. Через месяц оказался в Авдееве. До этого работал на пилораме. Руслану 37 лет, разведен, есть дочь.
«Увезли в военкомат, прошел комиссию, отправили воевать», — делится украинец.Он рассказал, что учебная подготовка шла месяц: бегали по окопам, обучались стрельбе из автоматов. После обучения их прикомандировали к 110-й отдельной бригаде терробороны и отправили на дачи в Авдеевке.
Там Руслан нашел телефон, чтобы рассказать близким, где он находится. На календаре был декабрь, стоял холод. Позиции военных ВС РФ находились буквально в десяти метрах. Он сказал, что когда бойцов привезли на позицию, стало страшно.
Извиняясь за суржик, он сказал: «вчера ти живий, на следующий день неживий».
«Каждый день нас обстреливали, но я не разбирался откуда ци прилеты и як они называются. 20 дней в аду, один день отдыха, затем снова 20 дней в аду», — сказал онУкраинец добавил, что возле окопов тела погибших солдат лежали месяцами, их не доставали из-за вони и постоянной стрельбы. Так как Руслан легче переносил запах из-за давней работы на кладбище, он вытаскивал тела и передавать их в машину эвакуации, которая обычно вывозит раненых. Мужчина признался, что когда доставал «двухсотых», было ощущение, что все они «мясо».
Первую боевую выплату в размере 120 тысяч гривен (примерно 265 тысяч рублей) Руслан так и не получил. На 40-й день боевых действий, в ходе очередного штурма, в их окоп упали мины. Стоявшие рядом солдаты погибли, а Руслан попал в плен.
«Ноги были в крови, тело в крови, во рту ощущался вкус крови. Я не знал, куды деваться. Вышел из окопа и сказал: «Все, я сдаюсь», — сказал он.Недавно Руслан сказал начальству колонии, что готов вступить в ВС России и хочет начать новую жизнь. Корреспондент издания спросил, что если напротив него окажется такой же мобилизованный из Полтавы, на что украинец не нашел ответа.
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Военнослужащий ВСУ Виталий 10 месяцев отслужил связистом, попал в плен под Авдеевкой и находится там больше года. Его мобилизовали в 2023 году, ранее он работал оператором станка на заводе в городе Коростень Житомирской области. В родном городе у него осталась мать.
Молодой человек, выглядящий лет на 20, говорит осторожно, стараясь верно подбирать слова, и избегает политических вопросов. Под штаниной украинца торчат контуры аппарата Илизарова, который ему установили медики.
«По нам стрелял танк, потом начался штурм. Было страшно, и все. В окоп закинули гранату, я даже боли не почувствовал. Лежал, и все. На третий день я сдался в плен. Я думал, что меня застрелят, - рассказал Виталий.Четверым другим бойцам удалось сбежать, оставив его и еще одного мужчину в окопе. Пятеро человек убили в штурме.
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Из-за ран Виталий не мог идти и даже ползти, и штурмовики тащили его на носилках.
«Мама, если ты меня будешь бачить, со мной все нормально. Я, короче, в плену. Если что, жди, я вернусь», — обратился к матери украинец.
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Судьба пленных бойцов ВСУСдавшиеся солдаты ВСУ могут нести наказание, зависящее от обстоятельств их службы. В РФ существует несколько статей УК, по которым против них могут возбудить дело, — «Ведение агрессивной войны» (срок от 7 до 20 лет), «Наемничество» (от 3 до 7 лет) и «Реабилитация нацизма» (до 3 лет).
Однако большинство военнопленных ждут трудовые работы и заключение до окончания боевых действий. Когда пленные смогут вернуться домой — неизвестно. Татьяна Москалькова заявила, что обмен был приостановлен по причине регулярно появляющихся новых требований украинских переговорщиков.
При этом иногда пленные могут встретиться с близкими. В прошлом году уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова организовала свидание родственников в колонии — для этого им нужно было пересечь украинскую границу. Организовать встречу удалось за 2 месяца. С начала спецоперации Морозова получила еще 700 похожих заявок.
Некоторые сдавшихся украинские солдаты, которых мобилизовали на передовую не по своему желанию, не хотят попадать в обменные списки и возвращаться на Украину. Об этом говорил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
На сегодняшний день в украинском реестре числится больше 23 тысяч человек, пропавших без вести.
В последней законодательной реформе на Украине указано, дезертирство с позиций карается тюремным заключением на срок от 5 до 12 лет. В РФ за дезертирство военнослужащим грозит до 10 лет колонии.
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Алина Юрчак