Бойцы СВО пройдут обязательную геномную регистрацию

Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации бойцов СВО
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, вводящий обязательную государственную геномную регистрацию для отдельных категорий граждан, в том числе военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.



Норма распространяется на участников СВО, включая контрактников, мобилизованных и добровольцев. Также обязательной регистрации подлежат гражданский персонал и государственные служащие, обеспечивающие проведение спецоперации.

Закон предусматривает возможность уничтожения геномной информации — после увольнения со службы владелец данных сможет подать письменное заявление. Порядок проведения регистрации установит правительство РФ.

Документ вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования.

Никита Кротов

