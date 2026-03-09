Бойцы СВО пройдут обязательную геномную регистрацию
Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, вводящий обязательную государственную геномную регистрацию для отдельных категорий граждан, в том числе военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.
Норма распространяется на участников СВО, включая контрактников, мобилизованных и добровольцев. Также обязательной регистрации подлежат гражданский персонал и государственные служащие, обеспечивающие проведение спецоперации.
Закон предусматривает возможность уничтожения геномной информации — после увольнения со службы владелец данных сможет подать письменное заявление. Порядок проведения регистрации установит правительство РФ.
Документ вступит в силу через 90 дней со дня официального опубликования.
