Бойцы СВО пройдут обязательную геномную регистрацию

09 марта 2026, 11:35

Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации бойцов СВО

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, вводящий обязательную государственную геномную регистрацию для отдельных категорий граждан, в том числе военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.