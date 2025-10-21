Великобритания заявила о готовности направить войска на Украину
Глава МО Хили: Великобритания готова направить военных на Украину при достижении мира
Лондон готов направить военный контингент на Украину в случае достижения мирного соглашения по конфликту. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Хили, его слова передает телеканал Sky News.
Хили напомнил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее говорил о планах отправить британские войска на Украине. Он также отметил, что Лондон уже выделил «миллионы» денежных средств на подготовку к возможному развертыванию сил.
«Если президент США Дональд Трамп сможет достичь мирного соглашения, то мы будем готовы обеспечить мир на долгосрочной основе, что потребует от нас инвестиций и подготовки к развертыванию сил», — подчеркнул Хили.Предварительно, общая стоимость размещения британского контингента на Украине может превысить сто миллионов фунтов стерлингов.
Ранее Великобритания ввела санкции в отношении российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Под ограничения также попали Национальная система платёжных карт РФ, 51 судно, связанное с Россией, ряд банков.
15 октября сообщалось, что Лондон за полгода передал Украине свыше 85 тысяч дронов.