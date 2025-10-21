Великобритания заявила о готовности направить войска на Украину

21 октября 2025, 00:51

Глава МО Хили: Великобритания готова направить военных на Украину при достижении мира

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Лондон готов направить военный контингент на Украину в случае достижения мирного соглашения по конфликту. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Хили, его слова передает телеканал Sky News.





Хили напомнил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее говорил о планах отправить британские войска на Украине. Он также отметил, что Лондон уже выделил «миллионы» денежных средств на подготовку к возможному развертыванию сил.





«Если президент США Дональд Трамп сможет достичь мирного соглашения, то мы будем готовы обеспечить мир на долгосрочной основе, что потребует от нас инвестиций и подготовки к развертыванию сил», — подчеркнул Хили.