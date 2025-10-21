ПВО России за ночь сбила 55 украинских дронов
Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили и перехватили 55 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Военные сбили 34 дрона в Ростовской области, семь — над Черным морем, шесть — в Воронежской области, по три — в Липецкой и Краснодарском крае, а также два — в Крыму.
В ответ на атаки украинских сил российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по объектам военной инфраструктуры и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.
