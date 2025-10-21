Сальдо исключил возможность форсирования Днепра ВСУ
ВСУ не смогут форсировать реку Днепр при их текущем состоянии. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
Форсирование Днепра — задача чрезвычайно сложная, а при нынешнем состоянии ВСУ — практически невыполнимая. Бойцы ВС России оперативно реагируют, уничтожая лодки и нанося удары по местам их отправления, отметил Сальдо.
Губернатор добавил, что вражеские диверсионные группы время от времени пытаются переправиться на левый берег на лодках. Однако эти попытки успешно пресекаются. Сальдо подчеркнул, что активность таких вылазок постоянно снижается по сравнению с 2024 годом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
