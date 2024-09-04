Бойцы «Центра» при освобождении территорий ДНР взяли в плен семь боевиков ВСУ

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Российские военные группировки войск «Центр» при освобождении территорий ДНР взяли в плен семь боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны, пишет РИА Новости.
Помимо этого, в оборонном ведомстве отметили, что в ходе освобождения бойцами ВС России было уничтожено множество единиц военной техники противника. В их числе — американский бронеавтомобиль International MaxxPro.
Командир роты с позывным «Виктор» рассказал, что сначала взяли в плен четверых солдат ВСУ. По его словам, среди пленных был командир отделения и его бойцы. После их захвата солдат эвакуировали к нему, и во время беседы к нему вышел командир взвода, который сообщил, что удалось взять еще пленных.
По словам командира мотострелковой роты Героя России с позывным «Поэт», его бойцы проникли в тыл врага и окружили его. Военный рассказал, что враг даже не осознавал, что происходит. Украинские военные выходили на позиции, полагая, что там находятся свои, а на самом деле уже были российские военнослужащие, которые захватывали их в плен.
Командир мотострелкового взвода с позывным «Сава» рассказал, что командир роты 151-й бригады, который был взят в плен, во время допроса указал данные о расположении войск, поэтому дальнейшее продвижение получилось продолжить без потерь.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что ВС России освободили населенный пункт Скучное в ДНР.
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Командир роты с позывным «Виктор» рассказал, что сначала взяли в плен четверых солдат ВСУ. По его словам, среди пленных был командир отделения и его бойцы. После их захвата солдат эвакуировали к нему, и во время беседы к нему вышел командир взвода, который сообщил, что удалось взять еще пленных.
«Когда их привели ко мне, оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит — у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», — сказал он.
По словам командира мотострелковой роты Героя России с позывным «Поэт», его бойцы проникли в тыл врага и окружили его. Военный рассказал, что враг даже не осознавал, что происходит. Украинские военные выходили на позиции, полагая, что там находятся свои, а на самом деле уже были российские военнослужащие, которые захватывали их в плен.
Командир мотострелкового взвода с позывным «Сава» рассказал, что командир роты 151-й бригады, который был взят в плен, во время допроса указал данные о расположении войск, поэтому дальнейшее продвижение получилось продолжить без потерь.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что ВС России освободили населенный пункт Скучное в ДНР.
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Дарья Осипова