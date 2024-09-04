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В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили, что десятки украинских военных погибли при ударе по тренировочному центру в Полтаве. Об этом было проинформировано в Telegram-канале, пишет РИА Новости.
Напомним, что удар по высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве, произошел 3 сентября. Британский журнал Times заявил, что атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года.
По словам сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, удар пришелся по построению, в котором участвовали больше 500 военных Вооруженных сил Украины.
После произошедшего в Сухопутных войсках пообещали усилить меры по обеспечению безопасности личного состава, а также ужесточить требования к дисциплине и к командованию воинских частей.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов назвал атаку Вооруженных сил Украины в Курской области решающим боем специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, удар пришелся по построению, в котором участвовали больше 500 военных Вооруженных сил Украины.
«Есть десятки погибших и сотни раненых», — указано в публикации.
После произошедшего в Сухопутных войсках пообещали усилить меры по обеспечению безопасности личного состава, а также ужесточить требования к дисциплине и к командованию воинских частей.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.
Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов назвал атаку Вооруженных сил Украины в Курской области решающим боем специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова