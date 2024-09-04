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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что тренировочный центр в Полтаве был базой, где преподавали иностранные инструкторы. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что удар по высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве, произошел 3 сентября. Британский журнал Times заявил, что атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года.
Он рассказал, что теперь Вооруженные силы Украины действуют под руководством стран НАТО, которые поощряют отправку наемников. По его словам, для освоения территории необходимы центры обучения, где находятся натовские инструкторы, обучающие мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в эти центры.
Губернатор отметил, что российскими военными в Полтаве был уничтожен именно такой центр.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В ВСУ признали гибель военных при ударе по институту связи в Полтаве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Он рассказал, что теперь Вооруженные силы Украины действуют под руководством стран НАТО, которые поощряют отправку наемников. По его словам, для освоения территории необходимы центры обучения, где находятся натовские инструкторы, обучающие мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в эти центры.
Губернатор отметил, что российскими военными в Полтаве был уничтожен именно такой центр.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В ВСУ признали гибель военных при ударе по институту связи в Полтаве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова