Москва и Киев провели первый этап нового обмена пленными
Первая группа российских военных до 25 лет вернулась домой
Первая группа российских военных до 25 лет возвращается домой, сообщило Министерство обороны РФ в Телеграм-канале.
«Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ», — отмечалось в сообщении.
Обмен произошел в соответствии с российско-украинскими договоренностями в Стамбуле.
Сейчас бойцы ВС РФ пребывают на территории Белоруссии — там им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В дальнейшем военнослужащих привезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Напомним, Москва и Киев на переговорах в Стамбуле договорились о крупнейшем с начала боев обмене пленными: тяжелобольных и тяжелораненых, а еще военных младше 25 лет обменяют в формате «всех на всех».
Стороны также договорились об обмене телами погибших военных в формате «6000 на 6000».