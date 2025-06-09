Москва и Киев провели первый этап нового обмена пленными

Первая группа российских военных до 25 лет вернулась домой
Фото: iStock/ Dzmitry Ryshchuk

Первая группа российских военных до 25 лет возвращается домой, сообщило Министерство обороны РФ в Телеграм-канале.



«Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ», — отмечалось в сообщении.

Обмен произошел в соответствии с российско-украинскими договоренностями в Стамбуле.

Сейчас бойцы ВС РФ пребывают на территории Белоруссии — там им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В дальнейшем военнослужащих привезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Напомним, Москва и Киев на переговорах в Стамбуле договорились о крупнейшем с начала боев обмене пленными: тяжелобольных и тяжелораненых, а еще военных младше 25 лет обменяют в формате «всех на всех».

Стороны также договорились об обмене телами погибших военных в формате «6000 на 6000».
Ольга Енгалычева

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