В Госдуме призвали покончить с ВСУ после обстрела Дома культуры в Рыльске
Депутат Бородай призвал покончить с ВСУ после атаки на Дом культуры в Рыльске
ВСУ после атаки на Дом культуры в Рыльске Курской области должны быть полностью уничтожены. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Александр Бородай.
«ВСУ после атаки на Дом культуры в Рыльске должны быть уничтожены. Мы уже этим занимаемся четвертый год подряд. Может быть, надо как-то поинтенсивнее заниматься, посерьёзнее. Не небольшому проценту граждан страны, а всем, так сказать, поднавалиться», – подчеркнул парламентарий.Также Бородай призвал россиян сосредоточиться на поддержке армии, отказавшись от второстепенных мероприятий. По его мнению, сейчас следует направить все ресурсы на закупку дронов и ракет, чтобы окончательно разгромить ВСУ и ликвидировать украинскую государственность.
«Чтобы уничтожить ВСУ, следует позабыть о фестивальчиках, праздниках, съёмках какого-то бесконечного дебильного кино. Обо всем этом позабыть, подкупить дронов, сделать ракет побольше. Взять и покончить с ВСУ, Владимиром Зеленским и так называемой украинской государственностью», – подчеркнул в заключение депутат Госдумы.Ранее в этот день Telegram-канал Mash писал, что украинские войска атаковали культурно-досуговый центр им. Д. Гранина в Рыльске. Для осуществления обстрела они использовали четыре ракеты HIMARS американского производства. Минобороны России пока не комментировало эти сведения.