09 июня 2025, 13:20

Депутат Бородай призвал покончить с ВСУ после атаки на Дом культуры в Рыльске

Фото: iStock/Evgeny555

ВСУ после атаки на Дом культуры в Рыльске Курской области должны быть полностью уничтожены. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Александр Бородай.







«ВСУ после атаки на Дом культуры в Рыльске должны быть уничтожены. Мы уже этим занимаемся четвертый год подряд. Может быть, надо как-то поинтенсивнее заниматься, посерьёзнее. Не небольшому проценту граждан страны, а всем, так сказать, поднавалиться», – подчеркнул парламентарий.

«Чтобы уничтожить ВСУ, следует позабыть о фестивальчиках, праздниках, съёмках какого-то бесконечного дебильного кино. Обо всем этом позабыть, подкупить дронов, сделать ракет побольше. Взять и покончить с ВСУ, Владимиром Зеленским и так называемой украинской государственностью», – подчеркнул в заключение депутат Госдумы.