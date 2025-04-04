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Бойцы «Востока» прорвали оборону ВСУ у границы с Днепропетровской областью

Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Бойцы группировки ВС РФ «Восток» прорвали оборону украинских боевиков у границы с Днепропетровской областью Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира с позывным Колос.
В материале сказано, что от противника освобожден пункт Веселое южнодонецкого направления, а теперь ВС РФ продвигаются к Федоровке в Донецкой народной республике.

«Прорвали оборону противника и сейчас движемся к населенному пункту Федоровка», — пояснил Колос.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин предлагал завершить конфликт в июне прошлого года, но Киев отказался, напав на Курскую область. Сейчас власти России и США работают над урегулированием кризиса.

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#украина
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#конфликт
#новости
ВС РФ освободили Розовку и Успеновку в ДНР
04 апреля 2025, 13:15

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили населённые пункты Розовка и Успеновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщают в Минобороны РФ.
Ранее, по данным ТАСС, бойцы группировки ВС РФ «Восток» прорвали оборону украинских боевиков у границы с Днепропетровской областью Украины.

Также Минобороны сообщало, что за минувшие сутки российская ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ в шести регионах.

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СК показал кадры допроса готовившего теракт в Подмосковье военного
04 апреля 2025, 12:13

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ФСБ задержала готовившего теракт в Подмосковье военнослужащего. Следственный комитет показал кадры допроса задержанного. Злоумышленник рассказал, что общался с украинской разведкой через Telegram.
Мужчина должен был устроить диверсию, а взамен ему пообещали эвакуировать его детей. Следователи считают, что фигурант участвовал в террористическом сообществе. Силовики задержали военного, когда он доставал компоненты, чтобы создать взрывчатку.

В телефоне была обнаружена переписка с куратором, где говорилось о будущем преступлении. Открыто уголовное дело по статьям о подготовке теракта и незаконном хранении взрывчатки. Следователи изучают все детали.

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#конфликт
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04 апреля 2025, 11:10

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

4 апреля 2025 года ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой. Российские войска продолжают наступление на ключевых участках фронта, сообщая об освобождении населённых пунктов и нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
ВСУ ведут оборонительные действия и усиливают мобилизацию. Обострение фиксируется на Угледарском, Торецком, Запорожском и других направлениях. Подробнее об этом, расскажет «Радио 1».

Угледарское направление: село Весёлое под контролем ВС РФ


Минобороны России подтвердило: село Весёлое освобождено. Это стало возможным благодаря успешному прорыву обороны ВСУ. Сейчас российские силы закрепляются в районе Фёдоровки, ведут подготовку к штурму Комара — важного логистического узла ВСУ.

Также возможны фланговые удары в сторону Шевченко и Воскресенки, что может привести к окружению противника.

Дополнительное давление оказывается на Богатырь, наступление идёт с направлений Константинополь и Разлив, ожесточённые бои продолжаются в Алексеевке. По мнению экспертов, захват этих рубежей даст России важное стратегическое преимущество на южном участке фронта.

Торецк: зачистка западной части и наступление


В Торецке российские штурмовые группы продолжают зачистку западной части города. ВСУ отступают к Щербиновке, где российские войска уже ведут бои. Одновременно на запад от Александрополя идут столкновения за контроль над важной трассой Н-20.

ВС России заблокировали порты в Николаевской области Украины
ВС России заблокировали порты в Николаевской области Украины

Сражения также фиксируются в районах Валентиновки и Сухой Балки, где продолжаются ожесточённые бои.

Херсонское направление: авиаудары и артобстрелы


На Херсонском фронте продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы вдоль Днепра. ВКС РФ нанесли точечный удар по пункту управления БПЛА в Бургунке, уничтожив объект.

За сутки украинские силы обстреляли левый берег 42 раза — в результате один мирный житель был ранен в Новой Каховке.

Часов Яр, Северск и Красный Лиман: продвижение ВС РФ


На Часовярском направлении ВС РФ достигли локального успеха в микрорайоне Западный, также идут интенсивные бои у Ступочек с массовым использованием дронов.

На Северском направлении столкновения продолжаются у Белогоровки и Верхнекаменского, линия фронта стабильна.

На Краснолиманском направлении российские войска продвигаются в районе Новолюбовки, приближаясь к Макеевке. Активные бои идут у Катериновки и посёлка Новый.

Купянск и Харьков: удары по тылам и локальные столкновения


На Купянском направлении — относительное затишье. Бои продолжаются у Кондрашовки, Малой Шапковки и Каменки, без кардинальных изменений.

Силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву

В Харьковской области работают артиллерия и авиация. Основные удары пришлись по промышленным зонам, особенно по сборочным цехам БПЛА. В ночь на 4 апреля по городу запущены дроны «Герань» и ракеты «Искандер».

Запорожский фронт: ВС РФ заняли Лобковое


По данным Минобороны, Лобковое перешло под контроль российских войск. Штурмовые группы зачистили лесополосы между Лобковым и Жеребянками, продвигаясь в сторону Степового и Щербаков.

Украинская сторона готовит контрудары в районе Орехова, о чём свидетельствует переброска резервов. Также зафиксирован удар по электроподстанции в Васильевском районе, около 9 тысяч человек остались без света.

Покровское направление: танковый прорыв и напряжённые бои


В районе Котляровки идут интенсивные боестолкновения. Танковые подразделения ВС РФ вошли в Троицкое и продвинулись к дороге на Котляровку. Подразделения ВСУ удерживают часть позиций, однако Богдановка частично контролируется Россией.

Сообщается о контратаке ВСУ в районе Покровска, от направления Удачное — Новосергеевка. Информация пока не подтверждена официально.

Международная реакция: НАТО обеспокоено, ЕС наращивает помощь


На фоне продвижения ВС РФ НАТО выражает тревогу по поводу темпов наращивания российского военного потенциала. В ЕС заявили, что обеспечивают половину потребностей Украины в боеприпасах и планируют увеличить выпуск до 2 млн снарядов в год.

Тем временем Украина проводит массовую мобилизацию, призывая в армию менее подготовленных новобранцев, чтобы компенсировать потери.

Удары по тылам: Харьков, Запорожье, Кривой Рог


ВКС РФ нанесли удары по объектам в Харькове, Запорожье и Кривом Роге. Основными целями стали объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие военное производство.

Атаки дронов и работа ПВО


За сутки российская ПВО сбила 23 беспилотника ВСУ в шести регионах. Однако атаки FPV-дронов продолжают наносить ущерб прифронтовым городам.

В Белгородской области ранены шесть человек, в Горловке — четверо пострадавших от сбросов с дронов.

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В Подмосковье предотвратили организованный Киевом теракт
04 апреля 2025, 11:04

Фото: iStock/shironosov

В Московской области сотрудники ФСБ предотвратили планировавшийся Киевом теракт в общежитии для курсантов военных вузов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
К его подготовке причастен военнослужащий Минобороны России, завербованный спецслужбами Украины, он задержан. Были изъяты компоненты для взрывчатки, а также найдена переписка военного с украинским куратором, в которой обсуждался планировавшийся теракт.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

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«Его прячут в каких-то бункерах»: стало известно, где укрывают Зеленского
Экс-нардеп Царев: Зеленского могут прятать в бункере в Киеве
04 апреля 2025, 07:12

Владимир Зеленский

Владимира Зеленского могут укрывать в бункере в Киеве. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Служба охраны всегда исходит из максимальных рисков. Не исключено, что его прячут в каких-то бункерах. Это Киев скорее, там достаточно подвалов и бомбоубежищ. Правительственный квартал, где находятся Верховная рада, кабинет министров, офис президента, соединен в этой части города прямо с подземным городом», — рассказал Царев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, во время Майдана, когда все улицы были заблокированы, чиновники спокойно перемещались по подземным коридорам.

Также Царев отметил, что Россия вряд ли примет решение ликвидировать Зеленского, так как возможностей сделать это было много, но ими ВС РФ не пользовались.

Ранее сообщалось, что у Зеленского есть как минимум шесть бункеров, в которых он может прятаться, опасаясь за свою жизнь. Все эти укрытия полностью приспособлены для автономного жизнеобеспечения.

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