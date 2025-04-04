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Бойцы группировки ВС РФ «Восток» прорвали оборону украинских боевиков у границы с Днепропетровской областью Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира с позывным Колос.
В материале сказано, что от противника освобожден пункт Веселое южнодонецкого направления, а теперь ВС РФ продвигаются к Федоровке в Донецкой народной республике.
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«Прорвали оборону противника и сейчас движемся к населенному пункту Федоровка», — пояснил Колос.Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин предлагал завершить конфликт в июне прошлого года, но Киев отказался, напав на Курскую область. Сейчас власти России и США работают над урегулированием кризиса.
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Никита Кротов