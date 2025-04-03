На Украине начали применять психотропные препараты для возвращения военных в строй

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На Украине врачи для лечения и быстрого возвращения военных в строй начали применять психотропный препарат кетамин. Об этом пишет британская газета The Independent.
Руководитель Центра психического здоровья и реабилитации «Лесная поляна» рассказала в беседе с изданием, что классическая психотерапия может затянуться на пять лет, поэтому перед медиками встала задача найти что-то, что будет иметь быстрый эффект.
В результате, решил остановиться на психоделической терапии, которая позволяет в кратчайшие сроки вернуть бойцов на передовую.
По словам журналистов, пациенты психиатрической больницы принимают кетамин под присмотром врачей. Зачастую им завязывают глаза и включают в наушниках успокаивающую музыку. При этом подчёркивается, что такой метод действительно приводит к «поразительно быстрым результатам».
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В результате, решил остановиться на психоделической терапии, которая позволяет в кратчайшие сроки вернуть бойцов на передовую.
По словам журналистов, пациенты психиатрической больницы принимают кетамин под присмотром врачей. Зачастую им завязывают глаза и включают в наушниках успокаивающую музыку. При этом подчёркивается, что такой метод действительно приводит к «поразительно быстрым результатам».
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Анастасия Чинкова