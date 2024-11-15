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Бойцы ВС РФ 10 дней отражали атаки превосходящих по численности ВСУ

Фото: istockphoto/Three Spots

Фото: istockphoto/Three Spots

Отделение под командованием старшины Бадмы Дорджиева в течение 10 дней держало оборону на опорном пункте и отражало атаки превосходящих сил ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Старшина Дорджиев возглавлял оборону опорного пункта и лично работал на наиболее опасных участках местности. Благодаря его грамотным и слаженным действиям, подразделение смогло удержать стратегический объект в условиях нарастающего давления со стороны противника. В этой операции также активно участвовал старшина Евгений Шельтямов, чей минометный расчет успешно отбил атаки украинской пехоты, поддерживая штурмовиков.
«Получив информацию о сосредоточении сил противника, Евгений с расчетом скрытно выдвинулся для выполнения задачи. Умело выбрав огневую позицию и точно рассчитав координаты, старшина первой статьи Шельтямов отдал команду на поражение боевиков», — сообщили в военном ведомстве.



Минометная установка нанесла значительный удар по крупному скоплению войск и техники ВСУ. После успешной атаки Шельтямов быстро переместил расчет на резервную позицию, что позволило сохранить жизни его солдатам.

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#солдат
#рф
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Пленный ВСУ рассказал о пьянстве среди солдат и отсутствии командования
Военный ВСУ из-за пьянства забыл, где именно находился в Курской области
15 ноября 2024, 09:40

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Военный ВСУ из-за пьянства забыл, где именно находился в Курской области. Об этом пишет ТАСС.
Военный Вооруженных сил Украины Александр Раполюк, который был взят в плен в Курской области, поделился подробностями о жизни своей группы. В беседе с ТАСС, он признался, что не может вспомнить название населенного пункта, где базировалась его группа, так как забыл его название после употребления алкоголя.

Раполюк отметил, что, несмотря на строгие наказания за пьянство на службе, включая значительные штрафы, случаи употребления алкоголя среди солдат все же имели место. Кроме того, военнослужащий указал на отсутствие командования рядом с ними. По его словам, взводный очень часто куда-то уезжал и солдаты этим пользовались.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что инструктор из США учил солдат ВСУ избегать контактов с местными и держать оружие наготове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Инструктор из США учил солдат ВСУ избегать контактов с местными и держать оружие наготове
Пленный Мартыненко: инструктор из США учил опасаться брать еду даже у украинцев
15 ноября 2024, 09:39

Фото: Istockphoto / PromesaArtStudio

Украинский военнопленный Игорь Мартыненко рассказал, что инструктор из США учил опасаться брать еду даже у украинцев. Об этом пишет РИА Новости.
Мартыненко, родом из Николаевской области, был мобилизован в мае 2023 года и дезертировал через три месяца, после чего скрывался в прифронтовой зоне.

Военнопленный сообщил, что американский инструктор обучал военнослужащих не принимать пищу и воду даже от украинцев, подчеркивая, что это может привести к опасности для жизни.

Кроме того, инструктор настаивал на необходимости всегда находиться в полной боевой готовности с оружием на изготовке и снятым предохранителем. Это требование, по словам Мартыненко, приводило к конфликтам с местным населением.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Солдаты ВСУ услышали об успешном наступлении войск РФ и решили сдаться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Офицер Борисенко: ВСУ состоят из насильно мобилизованных жителей сел и городков
15 ноября 2024, 09:27

Фото: istockphoto/zabelin

На сегодняшний день основную часть украинских военнослужащих составляют принудительно мобилизованные жители малых населённых пунктов. Об этом сообщил командир минометной батареи ВСУ Мирослав Борисенко в интервью ТСН.
«Безусловно, это мобилизованные жители небольших городов и сел. Почти 90%», — отметил он.

Борисенко добавил, что в его батарее большинство солдат — это представители «волны бусифицированных», как называют тех, кто был призван насильно.
«Я часто смеюсь над ними. Они действительно относятся к этой волне принудительно мобилизованных воинов», — пояснил он журналистам.

Военный также рассказал, что в селах работают люди в территориальных центрах комплектования. Эти сотрудники информируют ТЦК о мужчинах, уклоняющихся от мобилизации. Поэтому командир считает, что в небольших регионах уже «негде скрываться», и все уклонисты находятся в крупных городах страны.

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В Крымском районе Кубани произошла атака беспилотников: места падения оцеплены
Глава Крымского района Краснодарского края: места падения БПЛА оцепили
15 ноября 2024, 09:26

Фото: iStock/NiseriN

Крымский район Кубани стал объектом атаки нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) минувшей ночью. Места падения БПЛА оцеплены. Об этом в своем Telegram-канале написал глава муниципального образования Крымский район Краснодарского края Сергей Лесь.
По информации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, атака затронула также Красноармейский район. В результате падения БПЛА были повреждены автомобиль и крыши двух частных домов, в одном из случаев выбило стекла, однако пострадавших нет.

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Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил, что на месте происшествий продолжают работать оперативные службы.

«На двух улицах города — Лунной и Кольцевой — оцеплены места падения частей беспилотников. На месте спасатели, все оперативные службы», — написал он.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее МО РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник над тремя регионами РФ и в акватории Азовского моря.

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#бпла
#всу
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«Доигрались»: солдат ВСУ раскрыл, что произошло под Купянском
«Телеграф»: Украина доигралась до боевых действий в пригороде Купянска
15 ноября 2024, 09:21

Фото: iStock/Artem Zakharov

Наступление Вооружённых сил России на Купянск в Харьковской области завершится тем, что этот населённый пункт будет занят. Такое мнение выразил военнослужащий ВСУ Евгений Дикий в беседе с украинским изданием «Телеграф».
«Мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска», — отметил Дикий.

При этом военный убеждён, что Украину от полного поражения в конфликте с Россией может спасти только мобилизация.

Прежде пленный солдат Вооружённых сил Украины Александр Раполюк сообщил, что группа украинских военнослужащих, находившаяся в Курской области, приняла решение сдаться после того, как узнала о том, что российские войска практически без потерь захватили пять позиций Украины. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Солдаты ВСУ услышали об успешном наступлении войск РФ и решили сдаться
Пленный: солдаты ВСУ решили сдаться, услышав об успешном наступлении войск РФ
15 ноября 2024, 08:29

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный солдат ВСУ Александр Раполюк заявил, что группа военнослужащих ВСУ, оказавшаяся в Курской области, решила сдаться, услышав о том, как российские войска практически без потерь захватили пять украинских позиций. Об этом информирует ТАСС.
Пленный рассказал на видео, которое имеется в распоряжении ТАСС, что украинские военные сдались без боя и ждали до следующего утра. Он отметил, что они услышали о том, как российские войска захватили пять украинских позиций практически без потерь. По его словам, только один боец ВС РФ был несерьезно ранен. Солдат добавил, что целый взвод ВСУ был практически уничтожен.

Помимо этого, Раполюк рассказал, что их изначально направили в Курскую область под предлогом необходимости смены товарищей, однако к моменту их прибытия на нужную позицию сослуживцы уже не были живы.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорвать оборону на государственной границе России и нанося массированные удары по мирным районам региона, что привело к гибели и ранениям десятков людей. В Курской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и КТО. Операция по изгнанию боевиков киевского режима с территории России продолжается.

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Минобороны: ПВО ночью сбила над Кубанью и Азовским морем 46 БПЛА ВСУ
15 ноября 2024, 07:41

Фото: iStock/sommersby

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник над тремя регионами РФ и в акватории Азовского моря. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало Минобороны России.
В сообщении оборонного ведомства говорится, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА: 36 из них над Краснодарским краем, три — над Крымом, два — над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что этой ночью два муниципалитета Краснодарского края стали объектом массированной атаки вражеских беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Крымском районе Краснодарского края ночью нейтрализовали не менее 46 БПЛА ВСУ
15 ноября 2024, 07:33

Фото: iStock/AlexStepanov

Глава муниципального образования Крымский район Краснодарского края Сергей Лесь заявил, что за ночь в Крымском районе Кубани было нейтрализовано не менее 46 БПЛА ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавших, к счастью, не зафиксировано. Помимо этого, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что этой ночью два муниципалитета Краснодарского края стали объектом массированной атаки БПЛА ВСУ.

Каждый день Вооруженные силы Украины пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных районах России с помощью беспилотников. Системы противовоздушной обороны уничтожают большую часть из них.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее военкор показал дорогу к Покровску, усыпанную телами бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Стало известно о массированной атаке БПЛА ВСУ на два муниципалитета Кубани
Кондратьев: БПЛА ВСУ устроили массированную атаку на два муниципалитета Кубани
15 ноября 2024, 07:19

Фото: Istockphoto / Naypong

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что этой ночью два муниципалитета Краснодарского края стали объектом массированной атаки вражеских беспилотников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в Крымске обломки БПЛА упали на территорию четырех домовладений. Он отметил, что пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения крыши одного из домов и автомобиля.

Помимо этого, в Красноармейском районе, в станице Полтавской, обломки беспилотника также причинили ущерб: повреждена крыша частного дома, а в другом доме выбиты стекла. Губернатор добавил, что пострадавших, к счастью, не зафиксировано.

На месте происшествий работают экстренные службы, которые оказывают необходимую помощь и оценивают текущую ситуацию. Главы районов информируют о развитии событий. Кондратьев сообщил, что обязательно будет проведена оценка материального ущерба, местные власти окажут поддержку в восстановлении пострадавших домов.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#губернатор
#военные
#бпла
#ущерб
#крыша
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