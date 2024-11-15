Бойцы ВС РФ 10 дней отражали атаки превосходящих по численности ВСУ

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Отделение под командованием старшины Бадмы Дорджиева в течение 10 дней держало оборону на опорном пункте и отражало атаки превосходящих сил ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Старшина Дорджиев возглавлял оборону опорного пункта и лично работал на наиболее опасных участках местности. Благодаря его грамотным и слаженным действиям, подразделение смогло удержать стратегический объект в условиях нарастающего давления со стороны противника. В этой операции также активно участвовал старшина Евгений Шельтямов, чей минометный расчет успешно отбил атаки украинской пехоты, поддерживая штурмовиков.
Минометная установка нанесла значительный удар по крупному скоплению войск и техники ВСУ. После успешной атаки Шельтямов быстро переместил расчет на резервную позицию, что позволило сохранить жизни его солдатам.
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«Получив информацию о сосредоточении сил противника, Евгений с расчетом скрытно выдвинулся для выполнения задачи. Умело выбрав огневую позицию и точно рассчитав координаты, старшина первой статьи Шельтямов отдал команду на поражение боевиков», — сообщили в военном ведомстве.
Минометная установка нанесла значительный удар по крупному скоплению войск и техники ВСУ. После успешной атаки Шельтямов быстро переместил расчет на резервную позицию, что позволило сохранить жизни его солдатам.
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Анастасия Хохлова