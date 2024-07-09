МО: Бойцы ВС РФ атаковали место проведения совещания командиров ВСУ

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За минувшие сутки армия России нанесла мощный групповой удар по месту проведения служебного совещания украинского командного состава. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.Кроме того, под российский удар попали американские комплексы РСЗО HIMARS, которые были подготовлены для атаки на Крым.
В Минобороны подчеркнули, что все намеченные цели были успешно поражены, а цели удара достигнуты.
Также в ведомстве ранее сообщали, что российские войска освободили от ВСУ Яснобродовку в ДНР.
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Элина Позднякова