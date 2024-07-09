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МО: Бойцы ВС РФ атаковали место проведения совещания командиров ВСУ

09 июля 2024, 15:23
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

За минувшие сутки армия России нанесла мощный групповой удар по месту проведения служебного совещания украинского командного состава. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, под российский удар попали американские комплексы РСЗО HIMARS, которые были подготовлены для атаки на Крым.



В Минобороны подчеркнули, что все намеченные цели были успешно поражены, а цели удара достигнуты.

Также в ведомстве ранее сообщали, что российские войска освободили от ВСУ Яснобродовку в ДНР.

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Российский разведчик Небо: Под Херсоном ВСУ применяли запрещённый газ
09 июля 2024, 15:20

Фото: istockphoto/VITALII MIKHAILIUK

На Херсонском направлении украинская армия применяла против российских бойцов запрещённые во всём мире отравляющие вещества. Об этом рассказал разведчик войсковой группировки «Днепр» с позывным Небо.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что это был ядовитый газ, предположительно, фосген. Боец сообщил, что закончил курс тактической медицины при военной академии, поэтому способен разбираться в отравляющих веществах. Опыт, когда ему пришлось с ними столкнуться, Небо назвал очень печальным, так как российские солдаты не знали, как себя вести в этом случае.

Фосген — это обиходное название дихлорангидрида угольной кислоты. Он является бесцветным газообразным веществом, обладающим удушающим действием. Активно использовался в качестве боевого отравляющего вещества в годы Первой мировой войны.

Как сообщил накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, за время спецоперации Минобороны России зафиксировало более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия.

Применение любых отравляющих веществ в военных целях запрещено Гаагской конвенцией от 1898 года. Фосген согласно Конвенции о запрещении химического оружия может применяться только в промышленных целях.

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#минобороны
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Экс-командир «Айдара»* Дикий раскрыл значение Часов Яра для ВСУ
09 июля 2024, 14:44

Фото: iStock/Jakub Laichter

В Часов Яре сейчас решается судьба сразу четырех крупных городов — Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска, рассказал бывший командир украинского батальона «Айдар»* Евгений Дикий в интервью Radio NV.
Он пояснил, что прифронтовые агломерации с легкостью «расстреливаются» именно из Часов Яра. Именно поэтому ВСУ упорно пытаются удержать свои позиции в городе.

«Если ВСУ будут вынуждены отступить из Часового Яра, им придется эвакуировать десятки тысяч жителей прифронтовых городов. При этом в каждом из них уже готовы укрепления для долговременной обороны», — отметил Дикий.

По последним данным, штурмовые подразделения ВС РФ подтягивают фланги после взятия микрорайона «Канал» в Часов Яре и продолжают активные боевые действия в районе Калиновка. Здесь российские бойцы прощупывают оборону ВСУ и ведут ожесточенные бои в районе моста через канал Северский Донец-Донбасс, периодически подходя к нему вплотную малыми группами. Однако ВСУ держат оборону и не дают российским войскам преодолеть водоканал.

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#вс рф
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#часов яр
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Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР
09 июля 2024, 14:05

Фото: istockphoto/vladj55

Яснобродовку Донецкой народной республики освободили от боевиков ВСУ российские военнослужащие. Об этом заявили в Минобороны РФ. Отмечаются слаженные действия группировки войск «Центр».
Ранее сообщалось, что бойцу спецоперации из Реутова передали второй беспилотник за неделю. Кроме того, представители администрации вручили его семье подарки по случаю Дня семьи, любви и верности.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от украинских неонацистов. В боевых действиях принимают участие депутаты Госдумы. Одним из них является парламентарий от Челябинска Олег Колесников. Недавно он получил ранение при атаке со стороны боевиков ВСУ, которые использовали FPV-дрон.

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#минобороны рф
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Захарова: Попадание украинской ракеты в больницу в Киеве — подтверждённый факт
09 июля 2024, 13:32

Фото: пресс-служба МИД РФ

Попадание ракеты зенитного реактивного комплекса (ЗРК) NASAMS в здание на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве подтверждено. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Её комментарий опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. По её словам, факт попадания украинской ракеты в детскую больницу подтвердили свидетели.

«Как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на этот раз», — заявила спикер российского МИД.

По словам дипломата, неподалёку от больницы расположены объекты министерства обороны Украины и украинского военн-промышленного комплекса, например, военный завод «Артём». Захарова подчеркнула, что Киев постоянно использует гражданские объекты, чтобы использовать их для прикрытия, или же переоборудует их для военных нужд.

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«Сдаетесь или...» — боевик ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС РФ
Боевик ВСУ Загорин сдался в плен к ВС РФ от испуга
09 июля 2024, 13:12

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

О попадании в плен к ВС РФ рассказал боевик ВСУ Вячеслав Задорин. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что российские военные предложили противнику сложить оружие 5 июля, юго-западнее населенного пункта Синельниково. Боевики были в блиндажах.
«Был штурм реки военными Российской Федерации. Было много FPV-дронов, минометы были. С их стороны был задан вопрос: или вы сдаетесь, или мы вас закидаем гранатами. Мы испугались и сдались в плен», — сказал Задорин.

Он резюмировал, что его насильно доставили в военкомат при возвращении домой с работы. Мужчину готовили в учебке 11 дней.

Ранее сообщалось, что депутата Госдумы Олега Колесникова ранили в зоне спецоперации.

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#новости
#минобороны рф
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Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук уволился из ВСУ
09 июля 2024, 13:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Лидер группы «Океан Эльзы» музыкант Святослав Вакарчук уволился из ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на декларацию Вакарчука, поданную им в мае.
«В документе указан статус Вакарчука - "военнослужащий" и написано, что декларация подана "при увольнении". Она охватывает период с января по начало мая 2024 года», — говорится в сообщении.

При этом за время военной службы в ВСУ Вакарчук получил порядка 90 тысяч гривен.

Свою первую декларацию в качестве военнослужащего ВСУ Вакарчук подал в январе текущего года. Однако по некоторым данным, музыкант числился в украинской армии два года, и за это время он получил 890 тысяч гривен довольствия.

При этом пресс-служба Вакарчука уверяет, что он не был демобилизован из ВСУ, а лишь переводится на другую должность, какую именно – не уточняется.

Ранее Вакарчук рассказывал, что с начала российской спецоперации добровольно явился в ТЦК, откуда его направили служить во Львовскую военную администрацию. Там он получил задание ездить по Украине с концертами и вдохновлять людей. В боевых действиях музыкант участия не принимал.

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Челябинского депутата ГД Колесникова ранили в зоне СВО во время атаки FPV-дрона
09 июля 2024, 12:02

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

При атаке FPV-дрона со стороны боевиков ВСУ получил ранение депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал сам парламентарий. По его словам, за два года это уже второй раз, когда его ранили.
«Осколки попали в мягкие ткани ноги. Состояние удовлетворительное, лечусь в Запорожской области. Возвращаться с фронта не собираюсь», — сказал Колесников.

Он добавил, что с позволения медиков готов вернуться в бой уже, приблизительно, через неделю. Колесников находится в зоне спецоперации с осени 2022 года.

Депутат пошел на фронт сразу после объявления частичной мобилизации в России. Он стал тем депутатом, которому разрешили остаться на службе, несмотря на то, что его первый контракт закончился.

Колесникову продлили его до конца текущего года. К нему в качестве добровольца присоединилась и супруга Елена Колесникова.

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NDTV: Моди и Путин обсудили увольнение служащих в армии РФ индийцев
09 июля 2024, 11:38

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Увольнение граждан Индии из армии РФ обсудили российский лидер Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди. Об этом сообщает NDTV, ссылаясь на источники. Уточняется, что бойцов уволят, поскольку Нью-Дели возвращает своих людей из-зоны боевых действий.
«Индийцы, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях на Украине, будут уволены и возвращены домой», — говорится в публикации.

Отмечается, что 20 индийских граждан попали на Украину после того, как их завербовали агенты, пообещавшие индийцам высокооплачиваемую работу.

Со слов секретаря иностранных дел Индии Виная Кватры, в российской армии могут проходить службу до 40 индийцев, из которых десять уже находятся дома.

Ранее визит Моди в Россию назвали высокой ставкой для обоих государств. Поездка говорит о глубоких связях Нью-Дели с Москвой, несмотря на попытки США переубедить премьера Индии.

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Устраивавший пикет у стен Кремля новоалтайский депутат Гришин погиб на СВО
Депутат из Алтайского края Дмитрий Гришин погиб в зоне СВО
09 июля 2024, 11:30

Фото: iStock/inga

Депутат из Алтайского края Дмитрий Гришин погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщила депутат Алтайского законодательного собрания Лариса Колесникова.
Гришин активно выступал за «возвращение» медицины в Алтайский край и даже устраивал пикет у стен Кремля, обвиняя правительство в проблемах здравоохранения в регионах.

В сентябре 2022 года Гришина избрали депутатом Новоалтайского городского собрания. Позже он добровольно отправился на спецоперацию. Местные СМИ писали, что он погиб несколько месяцев назад, однако до сегодняшнего дня власти данную информацию не подтверждали.
«Достойная жизнь завершилась геройски», — написала Колесникова в соцсети «ВКонтакте».

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