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Челябинского депутата ГД Колесникова ранили в зоне СВО во время атаки FPV-дрона

09 июля 2024, 12:02
Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

При атаке FPV-дрона со стороны боевиков ВСУ получил ранение депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал сам парламентарий. По его словам, за два года это уже второй раз, когда его ранили.
«Осколки попали в мягкие ткани ноги. Состояние удовлетворительное, лечусь в Запорожской области. Возвращаться с фронта не собираюсь», — сказал Колесников.

Он добавил, что с позволения медиков готов вернуться в бой уже, приблизительно, через неделю. Колесников находится в зоне спецоперации с осени 2022 года.



Депутат пошел на фронт сразу после объявления частичной мобилизации в России. Он стал тем депутатом, которому разрешили остаться на службе, несмотря на то, что его первый контракт закончился.

Колесникову продлили его до конца текущего года. К нему в качестве добровольца присоединилась и супруга Елена Колесникова.

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#новости
NDTV: Моди и Путин обсудили увольнение служащих в армии РФ индийцев
09 июля 2024, 11:38

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Увольнение граждан Индии из армии РФ обсудили российский лидер Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди. Об этом сообщает NDTV, ссылаясь на источники. Уточняется, что бойцов уволят, поскольку Нью-Дели возвращает своих людей из-зоны боевых действий.
«Индийцы, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях на Украине, будут уволены и возвращены домой», — говорится в публикации.

Отмечается, что 20 индийских граждан попали на Украину после того, как их завербовали агенты, пообещавшие индийцам высокооплачиваемую работу.

Со слов секретаря иностранных дел Индии Виная Кватры, в российской армии могут проходить службу до 40 индийцев, из которых десять уже находятся дома.

Ранее визит Моди в Россию назвали высокой ставкой для обоих государств. Поездка говорит о глубоких связях Нью-Дели с Москвой, несмотря на попытки США переубедить премьера Индии.

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#новости
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Устраивавший пикет у стен Кремля новоалтайский депутат Гришин погиб на СВО
Депутат из Алтайского края Дмитрий Гришин погиб в зоне СВО
09 июля 2024, 11:30

Фото: iStock/inga

Депутат из Алтайского края Дмитрий Гришин погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщила депутат Алтайского законодательного собрания Лариса Колесникова.
Гришин активно выступал за «возвращение» медицины в Алтайский край и даже устраивал пикет у стен Кремля, обвиняя правительство в проблемах здравоохранения в регионах.

В сентябре 2022 года Гришина избрали депутатом Новоалтайского городского собрания. Позже он добровольно отправился на спецоперацию. Местные СМИ писали, что он погиб несколько месяцев назад, однако до сегодняшнего дня власти данную информацию не подтверждали.
«Достойная жизнь завершилась геройски», — написала Колесникова в соцсети «ВКонтакте».

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Роберт Кеннеди-младший осудил убийства боевиками ВСУ пленных РФ в зоне СВО
Роберт Кеннеди-младший назвал преступлением убийства пленных из РФ в зоне СВО
09 июля 2024, 10:57

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Убийства российских пленных в зоне СВО боевиками ВСУ осудил американский политик Роберт Кеннеди-младший. Об этом он написал в своих соцсетях.
«Это военное преступление. На Украине не должно быть «подразделений под американским руководством». Пришло время установить мир на Украине и вернуть сотни миллиардов долларов домой [в США]», — написал Кеннеди-младший.

Ранее посол по особым поручениям российского МИДа по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отмечал, что Киев ответит за каждый подтвержденный факт издевательств над российскими военнослужащими.

Дипломат подчеркивал, что информацию журналистов The New York Times о расправе над военнопленным России, просившем помощи, будут проверять и анализировать.

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#мир
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#сво
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Две бригады ВСУ отступили в районе Евгеновки и Новосёловки Первой
09 июля 2024, 10:57

Фото: istockphoto / Michele Ursi

Вооружённые Abrams и Bradley две бригады ВСУ сдали без боя позиции в ДНР в районе Евгеновки и Новосёловки Первой.
Бойцы двух бригад Вооружённых сил Украины покинули позиции, которые они занимали в посёлках Евгеновка и Новосёловка Первая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в силовых ведомствах региона.

Как рассказал собеседник ТАСС, для подразделений противника ситуация в этих районах была сложной. Бойцы ВСУ не выдержали натиска и отступили.

«Этот участок линии боевого соприкосновения стал особенно сложным для противника. Подразделения ВСУ потеряли здесь не только много людей, но и технику, включая БМП Bradley, танк Abrams и три пикапа», — говорится в сообщении.

О том, что под Новосёловкой Первой был уничтожен танк Abrams, стало известно 8 июля из брифинга Министерства обороны РФ.

В тот день российские бойцы не только снизили «помощь от западных партнёров» Украине, но и нанесли поражение составам 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады территориальной обороны. Кроме того, ВС РФ успешно отразили пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад противника.

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#всу
#вс рф
#танк
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Появились кадры атаки беспилотника ВСУ на НПЗ под Волгоградом — видео
Появились кадры атаки беспилотника ВСУ на НПЗ под Волгоградом
09 июля 2024, 10:10

Фото: istockphoto/NiseriN

Ночью 9 июля украинские беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Калаче-на-Дону Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на нефтебазе вспыхнул пожар.
По сообщению главы региона Андрея Бочарова, загорелась также подстанция в городе Фролово. Пожар на подстанции был оперативно потушен, сообщает телеграм-канал Baza. На нефтеперерабатывающем заводе работают оперативные службы и сотрудники МЧС, борьба с огнём продолжается. Губернатор сообщил, что угрозы для жителей прилегающих территорий нет.

По сообщению министерства обороны РФ, минувшей ночью над российскими регионами дежурными силами противовоздушной обороны были сбиты или подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы 38 украинских беспилотников. Из них 21 был уничтожен над территорией Ростовской области.







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Зеленский приказал затопить Харьков в случае прорыва ВС РФ
Полковник Алехин: Зеленский затопит Харьков в случае успешного продвижения ВС РФ
09 июля 2024, 10:03

Фото: iStock/3sbworld

Владимир Зеленский может приказать затопить Харьков в случае успешного продвижения российских сил в регионе. Так считает полковник запаса Геннадий Алехин, его слова приводит военкор Александр Сладков в своём Telegram-канале.
«В Главном штабе ВСУ рассматривается вариант затопления Харькова, если российские войска окружат город», — заявил Алехин.

Таким образом, он считает возможным подрыв дамб Травянского и Печенежского водохранилищ. Из-за этого многие населенные пункты будут затоплены.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВС РФ могут взять Харьков, если украинские боевики будут использовать американские ракеты ATACMS на Харьковском направлении для ударов вглубь России.

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#вс рф
#ракеты
#Харьков
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МО РФ: Иностранные наемники на Украине открыто кричат о потерях
09 июля 2024, 09:51

Фото: istockphoto / breakermaximus

Министерство обороны РФ заявило, что иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на территории Украины, открыто сообщают о своих потерях по радиосвязи.
Оператор российского мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным «Горыныч» рассказал, что иностранные наёмники на Украине открыто говорят о своих потерях и необходимости срочной эвакуации раненых с поля боя.

«Иногда попадаются иностранные подразделения, например, британцы. Пару раз мы сталкивались с ними, когда они были здесь. Как правило, они сообщают о своих потерях и просят срочно эвакуировать раненых», — рассказал «Горыныч», слова которого показаны на видео российского Минобороны.

В ходе специальной военной операции операторы комплекса радиоразведки «Торн» группировки войск «Север» в реальном времени перехватывают радиопереговоры и определяют местоположение военных ВСУ.

Несмотря на необходимость соблюдать чистоту эфира, ВСУ часто используют сотовую связь. Радиоразведка группировки войск «Север» также перехватывает такие переговоры и может определить геопозицию абонентов.

Минобороны опубликовало запись одного из перехватов, где военный говорит о потерях и в отчаянии просит прислать подкрепление: «Нужно больше людей, мало людей. Пришлите опытных бойцов».

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#всу
#минобороны
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#наемники
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Прорыв ВС РФ в Торецке с помощью подземного тоннеля, продвижение в Часов Яре: Последние новости СВО
Марочко: ВС РФ улучшили свое тактическое положение на Купянском направлении
09 июля 2024, 09:30

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бойцы российской армии улучшили свое тактическое положение на Купянском направлении, осуществили прорыв в Торецке при помощи подземного туннеля, а также продвигаются в Часов Яре, Красногоровке и Карловке, при этом ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 09.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

Купянское направление


Здесь армия России улучшила свое тактическое положение, выровняв линию фронта сразу в нескольких населенных пунктах, об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«В результате активных боевых действий за несколько последних суток ВС РФ выровняли свои передовые порядки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, а также уничтожили опорный пункт противника в районе реки Гнилица. Около населенного пункта Степовая Новоселовка занята позиция противника, находящаяся на господствующей высоте», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что в районе Табаевки российские бойцы оборудовали несколько защищенных позиций и укрепили оборонительный рубеж дополнительными огневыми точками.

При этом украинский военный военкор Богдан Мирошников с прискорбием сообщил, что ВС РФ прорвались на четыре км и приступили к формированию клещей вокруг Купянска, в свою очередь, по его словам, ВСУ стачивают батальон за батальоном в бессмысленных атаках.

По данным Telegram-канала «Два майора», обстановка здесь характеризуется массовым применением FPV-дронов ВСУ.

Харьковское направление


ВСУ предприняли попытки контратаковать позиции армии России пехотными подразделениями на территории, которую ВС РФ ранее отбили у украинских военных. Однако все атаки врага были отбиты, и уже к вечеру противник начал перегруппировку войск.

В Волчанске российские бойцы продвинулись в восточной части города и заняли позиции в высотках. Им удалось сдвинуть линию фронта на 100 метров южнее.

Часовоярское направление


Штурмовые подразделения ВС РФ подтягивают фланги после взятия микрорайона «Канал» в Часов Яре и продолжают активные боевые действия в районе Калиновка. Здесь российские бойцы прощупывают оборону ВСУ и ведут ожесточенные бои в районе моста через канал Северский Донец-Донбасс, периодически подходя к нему вплотную малыми группами. Однако ВСУ держат оборону и не дают российским войскам преодолеть водоканал. В Клещеевке украинские подразделения также удерживают позиции на западной окраине.

Донецкое направление


Российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ на окраинах Константиновки. Однако здесь наступательные действия были сорваны массированным применением FPV-дронов ВСУ.

Тяжелые бои продолжаются в Красногоровке, однако ВС РФ улучшают там свои позиции и имеют тактические успехи, выдавливая противника к окраинам города.

На окраинах Карловки российские бойцы продолжают штурм и медленно, но верно забирают позиции ВСУ. Продолжаются бои на окраине Нью-Йорка, однако ВСУ упорно сопротивляются. Также ВСУ удерживают рубежи в центре Урожайного, но российские войска продвигаются от Старомайорского к Макаровке, пишет военкор Евгений Лисицын.

Авдеевское направление


Севернее Новосёловки Первой ВСУ пытаются контратаковать, однако вынуждены отступать и утрачивать занимаемые территории. В свою очередь штурмовые группы армии России ведут бои с целью взятия под контроль участка дороги Желанное–Новосёловка Первая.

После взятия Сокола и Восхода бои переместились в Евгеновку. Севернее российские войска продвигаются от Новоалександровки к Воздвиженке. Продвижение составило порядка 750 метров в глубь обороны ВСУ. При этом восточнее Прогресса российским бойцам удалось продвинуться на 250 метров, а восточнее Лозоватского российские войска продвинулись на участке шириной до одного км и на глубину до одного км.

Торецкое направление


Здесь бойцы ВС РФ продвигаются в восточных пригородах Торецка и имеют тактические успехи в районе Дружбы, Кирово и Новгородского. Штурм Новгородского сопровождается работой ТОС. Российские войска сумели прорваться на улицу Юности в микрорайоне Северный и уже закрепились в пятиэтажках. При этом ВСУ попытались выбить наших бойцов с помощью бронетехники. Кроме того, российская армия закрепилась в микрорайоне Петровская Гора, а противник был вынужден отступить с внешних оборонительных рубежей в жилую застройку и на машиностроительный завод.

О прорыве ВС РФ в Торецке также сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Уточняется, что российские бойцы сделали это с помощью подземного тоннеля.

«По этому тоннелю, выкопанному своими руками, бойцы бригады «Ветераны» прошли в тыл врага и молниеносным ударом разрушили линию обороны ВСУ. Это новая тактика. Противник хорошо укрепился, оборудовал мощные огневые точки, заминировал все подходы, запустил в небо дроны, контролировавшие подходы и размотали бы все штурмовые группы еще на подходе», — пишут военкоры.

Таким образом, за один световой день ВС РФ прорвали хорошо укрепленную линию обороны ВСУ, заняли ключевые позиции и теперь давят противника, вынуждая его отступать.

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Марочко: На Сватовском направлении ликвидирован иностранный наёмник ВСУ
09 июля 2024, 09:24

Фото: istockphoto/beekeepx

Российские военные ликвидировали иностранного наёмника на Сватовском направлении. Это произошло в районе населённого пункта Стельмаховка.
О печальной судьбе «солдата неудачи» рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районе населённого пункта Стельмаховка под огневой удар российских войск попала группа украинских солдат. Среди них был англоговорящий наёмник, который был тяжело ранен, сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Иностранец в течение получаса ещё выходил в радиоэфир на открытых частотах и просил эвакуировать его. Не дождавшись помощи, наёмник скончался от полученных ранений. Его ликвидация была подтверждена данными аэроразведки. Неподалёку от него находились ещё два трупа в форме ВСУ, заключил Марочко.

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