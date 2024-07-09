Челябинского депутата ГД Колесникова ранили в зоне СВО во время атаки FPV-дрона

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При атаке FPV-дрона со стороны боевиков ВСУ получил ранение депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал сам парламентарий. По его словам, за два года это уже второй раз, когда его ранили.
«Осколки попали в мягкие ткани ноги. Состояние удовлетворительное, лечусь в Запорожской области. Возвращаться с фронта не собираюсь», — сказал Колесников.
Он добавил, что с позволения медиков готов вернуться в бой уже, приблизительно, через неделю. Колесников находится в зоне спецоперации с осени 2022 года.
Депутат пошел на фронт сразу после объявления частичной мобилизации в России. Он стал тем депутатом, которому разрешили остаться на службе, несмотря на то, что его первый контракт закончился.
Колесникову продлили его до конца текущего года. К нему в качестве добровольца присоединилась и супруга Елена Колесникова.
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