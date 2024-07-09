Экс-командир «Айдара»* Дикий раскрыл значение Часов Яра для ВСУ

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В Часов Яре сейчас решается судьба сразу четырех крупных городов — Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска, рассказал бывший командир украинского батальона «Айдар»* Евгений Дикий в интервью Radio NV.
Он пояснил, что прифронтовые агломерации с легкостью «расстреливаются» именно из Часов Яра. Именно поэтому ВСУ упорно пытаются удержать свои позиции в городе.
По последним данным, штурмовые подразделения ВС РФ подтягивают фланги после взятия микрорайона «Канал» в Часов Яре и продолжают активные боевые действия в районе Калиновка. Здесь российские бойцы прощупывают оборону ВСУ и ведут ожесточенные бои в районе моста через канал Северский Донец-Донбасс, периодически подходя к нему вплотную малыми группами. Однако ВСУ держат оборону и не дают российским войскам преодолеть водоканал.
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«Если ВСУ будут вынуждены отступить из Часового Яра, им придется эвакуировать десятки тысяч жителей прифронтовых городов. При этом в каждом из них уже готовы укрепления для долговременной обороны», — отметил Дикий.
По последним данным, штурмовые подразделения ВС РФ подтягивают фланги после взятия микрорайона «Канал» в Часов Яре и продолжают активные боевые действия в районе Калиновка. Здесь российские бойцы прощупывают оборону ВСУ и ведут ожесточенные бои в районе моста через канал Северский Донец-Донбасс, периодически подходя к нему вплотную малыми группами. Однако ВСУ держат оборону и не дают российским войскам преодолеть водоканал.
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Элина Позднякова