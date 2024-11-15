Бойцы ВС РФ беспрепятственно зашли в села Гремяч и Муравьи под Черниговом

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Бойцы ВС РФ смогли беспрепятственно зайти в села Гремяч и Муравьи Черниговской области и водрузили там российские флаги. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.
«ДРГ ВС РФ зашли через плохо охраняемую границу на территорию Черниговской области, зашли в населенные пункты Гремяч и Муравьи и установили там российские флаги», — говорится в авторском Тelegram-канале Рожина Colonelcassad.
Он предположил, что украинских пограничников из Черниговской области отправили на удержание территорий Курской области.
При этом Рожин подчеркнул, что российские командование пока не раскрывает свои планы по действиям на территории Черниговской области.
Напомним, ранее села Гремяч и Муравьи использовали боевики РДК в качестве точки, откуда они предпринимали попытки вторжения на территорию Брянской области.
Читайте также:
ВС РФ освободили село Степановка в ДНР
ВСУ массово бегут из окружения под Курахово
В районе Купянска зафиксировано присутствие иностранных наемников
Элина Позднякова