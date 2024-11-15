В районе Купянска зафиксировано присутствие иностранных наемников

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Российская разведка заметила присутствие англоязычных и польских наемников в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«За последние несколько суток в районе Купянска средствами радиоэлектронной разведки ВС России фиксируются переговоры на английском, польском и других иностранных языках», — написал Марочко в своем Telegram-канале.Он уточнил, что абоненты находятся непосредственно на линии фронта и в тылу. При этом большая часть переговоров проводится на военную тематику с использованием переговорной таблицы.
Ранее стало известно, что армия России приступила к штурму Купянска. Бойцы ВС РФ уже смогли захватить несколько опорных пунктов противника и закрепиться в городе.
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Элина Позднякова