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Армия России освободила от присутствия подразделений ВСУ село Степановка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.Также там напомнили, что за прошедшую неделю армия России освободила в ДНР Вознесенку и Волченку.
По данным МО РФ, за минувшую неделю потери ВСУ на данном направлении составили порядка более 3235 человек. Также было уничтожено пять танков противника, в том числе немецкий «Leopard», 26 ББМ, включая «Marder» производства ФРГ, и два американских бронетранспортера М113, а также 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии.
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Элина Позднякова