ВСУ массово бегут из окружения под Курахово

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ВСУ пытаются массово выводить личный состав с позиций к югу и юго-востоку от Курахова, которые оказались в клещах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Противник пытается массово выводить своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки. Там клещи, они бегут по простреливаемым дорогам, несут потери», — говорится в сообщении.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская разведка заметила присутствие англоязычных и польских наемников в районе Купянска Харьковской области. Он уточнил, что абоненты находятся непосредственно на линии фронта и в тылу. При этом большая часть переговоров проводится на военную тематику с использованием переговорной таблицы.
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Элина Позднякова