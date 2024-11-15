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ВСУ массово бегут из окружения под Курахово

ВСУ пытаются вывести силы с позиций под Курахово
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ пытаются массово выводить личный состав с позиций к югу и юго-востоку от Курахова, которые оказались в клещах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.


«Противник пытается массово выводить своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки. Там клещи, они бегут по простреливаемым дорогам, несут потери», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская разведка заметила присутствие англоязычных и польских наемников в районе Купянска Харьковской области. Он уточнил, что абоненты находятся непосредственно на линии фронта и в тылу. При этом большая часть переговоров проводится на военную тематику с использованием переговорной таблицы.

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95-летний ветеран из Воронежской области отдал 2,2 млн рублей бойцам СВО
15 ноября 2024, 11:45

Фото: iStock/blinow61

Ветеран Владимир Сычев из Воронежской области отдал все свои накопления на нужды бойцов спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Воронежское».
По данным издания, Сычев является ветераном Корейской войны. Мужчине 95 лет. Бойцам СВО он отдал 2,2 миллиона рублей. Эти деньги он копил много лет и решил пожертвовать их на поддержку военных на передовой.

Ранее сообщалось, что подмосковная «Единая Россия» отправила в октябре около 300 тонн гумпомощи в зону СВО и жителям новых регионов. По словам секретаря Московского областного регионального отделения партии, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в октябре депутаты Госдумы, Мособлдумы и коллеги в муниципалитетах собрали и отправили на фронт порядка 300 тон гуманитарной помощи. Всего же с начала спецоперации подмосковные единороссы отправила порядка 12,5 тыс. тонн гуманитарных грузов. Эта работа будет продолжена.

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Украинские дроны атаковали автомобиль военно-гражданской администрации Харьковской области
Ганчев: дроны ВСУ атаковали автомобиль российской ВГА в Харьковской области
15 ноября 2024, 11:12

Фото: iStock/ELizabethHoffmann

В Харьковской области произошла атака украинских FPV-дронов на автомобиль, принадлежащий российской военно-гражданской администрации (ВГА). Об этом сообщил глава региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
По информации Ганчева, инцидент произошел во время доставки гуманитарных грузов жителям освобождённой территории. Четыре украинских дрона атаковали автомобиль, однако сотрудники ВГА, находившиеся в нем, успели покинуть транспортное средство и укрыться. В результате атаки никто не пострадал. Автомобиль УАЗ получил значительные повреждения, однако на момент удара он был без груза, так как газовые баллоны уже были развезены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что в районе Купянска зафиксировано присутствие иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Ужасающе!»: во Франции высказались о Зеленском
Политик Дюпон-Эньян: безумие Зеленского не знает границ
15 ноября 2024, 11:08

Владимир Зеленский

Безумие Владимира Зеленского не знает границ, и его нужно остановить, написал в соцсетях глава французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
«Ужасающе! По данным Times, Украина готовит ядерную бомбу мощностью, эквивалентной Нагасаки, если прекратится американская помощь! Безумие Зеленского не знает границ и должно быть остановлено в срочном порядке», — написал он.
Перед этим журналисты Times, ссылаясь на доклад украинских исследователей для Минобороны, информировали, что киевский режим может разработать ядерное оружие за месяцы, если Вашингтон сократит поддержку.

Ранее сообщалось, какой сигнал послали Западу из России.

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#ядерное оружие
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«Сыт по горло»: какой сигнал послал Западу Путин
Профессор Малинен: Владимир Путин послал ясный сигнал Западу
15 ноября 2024, 11:07

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин послал ясный сигнал Западу, выступая на Валдайском форуме, написал в соцсетях профессор из Финляндии Туомас Малинен.
«Послание было ясным. Кремль сыт по горло западным лицемерием и разжиганием войны, но стремится к мирному сосуществованию», — сказано в сообщении.
Путин выступил в рамках заседания международного клуба «Валдай» на прошлой неделе. Вступительную речь российский лидер посвятил современному мироустройству и его проблемам. Говоря конкретней, глава государства подчеркнул, что сегодня формируется мировая многополярность, в которой никто не должен ощущать себя ущемленным.

Ранее сообщалось чем США пригрозили России.

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В районе Купянска зафиксировано присутствие иностранных наемников
Марочко: иностранные наемники воюют у Купянска
15 ноября 2024, 10:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российская разведка заметила присутствие англоязычных и польских наемников в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«За последние несколько суток в районе Купянска средствами радиоэлектронной разведки ВС России фиксируются переговоры на английском, польском и других иностранных языках», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что абоненты находятся непосредственно на линии фронта и в тылу. При этом большая часть переговоров проводится на военную тематику с использованием переговорной таблицы.

Ранее стало известно, что армия России приступила к штурму Купянска. Бойцы ВС РФ уже смогли захватить несколько опорных пунктов противника ​и закрепиться в городе.

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«Рассказывали правду»: что происходит на Западе из-за Украины
Журналист Чей Боуз: из западных СМИ исчезли данные о неонацистах на Украине
15 ноября 2024, 10:50

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Из публикаций западных СМИ пропала информация о неонацистах на Украине, пишет в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Западные корпоративные СМИ рассказывали правду об Украине. Сейчас? Все исчезло», — гласит публикация.
Автор также прикрепил к посту скриншоты статей об украинских радикалах в изданиях Европы и США.

Боуз подчеркнул, что западные журналисты не публикуют их после того, как РФ вмешалась в события на Украине в результате репрессий и провокаций против русских, которые происходили со стороны Киева в течение многих лет.

После госпереворота в 2013 году на Украине стали появляться ультраправые движения, в стране запретили русский язык и всяческие проявления русского мира.

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#мир
#украина
#война
#сво
#конфликт
#нацизм
#новости
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«Надвигается буря»: как в ВСУ оценили победу Трампа в США
Associated Press: в рядах ВСУ присутствует ощущение надвигающейся бури
15 ноября 2024, 10:26

Фото: iStock/Olena_Z

Президентские выборы в США пока никак не на ситуации на фронте для ВСУ, однако украинские солдаты в Харьковской области предчувствуют надвигающуюся бурю. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на украинских корреспондентов.
«Командир подразделения с позывным Кот знает, что переизбрание Дональда Трампа что-то изменит в его жизни, но, как и другие украинцы на фронте, считает, что попытки выяснить, что именно, — это игра для политиков. И все же он не может избавиться от ощущения, что надвигается буря», — говорится в статье.

Другой украинский военный с позывным «Толстый» рассказал изданию, что от новостей ему «иногда хочется сдаться».

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев показал последствия боев в районе Покровска, где вдоль дороги видны сгоревшие бронетранспортеры Bradley и останки украинских военных.

В своем репортаже Газдиев демонстрирует разрушенную технику и описывает следы отступления украинских войск.


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Массированная атака на Кубань, удар по ВСУ в Курской области, переброска «Азова»* в Часов Яр: последние новости СВО
15 ноября 2024, 10:25

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на российские регионы. Больше всего беспилотников было сбито в Крымском районе Краснодарского края. В Курской области противник сталкивается с мощными атаками ВС РФ. Где удалось достичь успеха российской армии и как складывается обстановка в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Ситуация остаётся напряженной. По информации телеграм-канала «Рыбарь», российские войска ведут наступление на нескольких участках фронта.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские разведчики нанесли удар по автомобилю с пехотой Вооруженных сил Украины с помощью дрона. В районе лесополосы было зафиксировано движение автомобиля с личным составом ВСУ, направлявшегося на свои позиции. Оператор дрона, используя систему сброса боеприпасов, точно поразил цель и тем самым сорвал ротацию украинских сил.

Кроме того, экипаж вертолета Ми-28НМ также нанес удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в приграничной зоне. В результате атаки, проведенной армейской авиацией в рамках поддержки сухопутных войск, были уничтожены как сам опорный пункт, так и находившиеся там военнослужащие. Подтверждение уничтожения целей поступило от авиационного наводчика.


Новости СВО по направлениям


Донецкое направление


Группировка «Центр» освободила Вознесенку. Российские войска также заняли Григоровку и Петровку, фиксируя продвижение к Успеновке. Удары продолжаются по тыловым районам Донбасса, где сосредоточены силы ВСУ. В Славянске ракеты попали в общежитие Донбасского государственного педагогического университета, где могли находиться подразделения 18-й бригады Нацгвардии Украины, которые выезжали в Часов Яр.
Sky News: В ВСУ считают, что мир не хочет победы Украины в конфликте
Sky News: В ВСУ считают, что мир не хочет победы Украины в конфликте


Часовоярское направление


В Часов Яр была переброшена бригада специального назначения «Азов»*. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко считает, что неонацисты были направлены в этот фронтовой город для стабилизации ситуации, используя методы устрашения других подразделений.

Украинские радикалы также замечены в Торецке (Дзержинск), где у ВСУ возникают проблемы. Среди ликвидированных оказалась Валентина Нагорная, которая снимала видео о своих соратниках. Также был уничтожен Виктор Хетчиков, его дрон был сбит недалеко от Торецка, в селе Леонидовка. Азовца* обвиняют в хаотичных обстрелах городов.

Харьковское направление


Российские вооруженные силы вошли в Купянск, где штурмовики сумели закрепиться на окраинах города и ликвидировать опорный пункт ВСУ, осуществлявший наблюдение за российскими войсками. Украинские источники сообщают, что армия России достигла улицы Некрасова и Сватовской улицы, заняв несколько зданий. Это создает угрозу для снабжения и ротации сил противника в Кучеровке и Петропавловке, где все еще находятся украинские войска.

«Пока рано говорить о полном контроле над левобережным Купянском. Первые подразделения смело вошли на бронетехнике, десант высадился и сейчас удерживает оборону», — отметил военный корреспондент Александр Коц, подчеркнув важность налаживания логистических маршрутов.

Успехи российских войск в Купянском районе вызывают агрессию со стороны боевиков по отношению к мирным жителям. По информации временной государственной администрации Харьковской области, тех, кто отказывается эвакуироваться, подвергают избиениям и грабежам, а мужчин вывозят в неизвестном направлении.
Фото: iStock/zabelin

Матвийчук: ВС РФ начали бои в пригороде Харькова
Матвийчук: ВС РФ начали бои в пригороде Харькова

Купянское направление


Что касается ситуации в Купянске, российские войска подошли вплотную к городу. Ситуация остаётся напряженной, и российские силы продолжают укреплять свои позиции. Купянск является стратегически важным логистическим узлом для украинской армии, что делает его приоритетной целью для российских войск. Контроль над городом позволит России отслеживать передвижение ВСУ по ключевым транспортным маршрутам и в дальнейшем может привести к окружению украинских сил.

Атака на Крымский район


Крымский район Краснодарского края стал объектом самой массовой атаки беспилотников с начала специальной военной операции.

В ночь на 15 ноября Крымский район подвергся атаке беспилотников со стороны ВСУ. Все дроны были успешно уничтожены, а места падения их обломков оцеплены, в настоящее время на этих участках работают экстренные службы.

Сирена воздушной тревоги была активирована в населённых пунктах района около часа ночи. Жителей призвали оставаться дома, избегать окон, укрываться за вторыми стенами, не пользоваться лифтами и не оставаться на лестницах. Тем, кто находился в автомобиле, рекомендовали покинуть транспорт и найти укрытие или лечь на землю.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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Стало известно, сколько россиян положительно оценивают работу президента Путина
ФОМ: 79 процентов россиян доверяют Путину
15 ноября 2024, 10:23

Президент РФ Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Согласно последним данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), восемь из десяти россиян (79%) выражают положительное отношение к работе президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом информирует РИА Новости.
Опрос, результаты которого были опубликованы на официальном сайте ФОМ, показывает, что большинство респондентов считают, что Путин «скорее хорошо» выполняет свои обязанности на посту главы государства.

В то же время, 8% опрошенных оценили работу президента как «скорее плохо». Вопрос о доверии к президенту также показал высокие показатели: 79% респондентов заявили, что «скорее доверяют» Путину, в то время как 11% высказали мнение о том, что «скорее не доверяют» ему.

Кроме того, половина (51%) россиян положительно оценивает работу российского правительства, тогда как 27% респондентов считают, что кабмин работает «скорее плохо».

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин увеличил сумму выплат бойцам, которые получили инвалидность вследствие ранения на СВО.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что прямую линию и ежегодную пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным планируют провести во второй половине декабря.

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