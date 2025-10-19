19 октября 2025, 17:05

Сальдо: Бойцы ВС РФ частично контролируют Херсон

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российская армия контролирует часть Херсона, город освобождается. Об этом заявил ТАСС глава Херсонской области Владимир Сальдо.





Ранее, 10 октября, он сообщал о крайне напряжённой ситуации в Херсоне, который официально контролируется Украиной. По его словам, на правом берегу, где до конфликта проживало примерно полмиллиона человек, сейчас осталось менее трети населения: большинство уехали самостоятельно и не получили помощи от властей.





«Несколько частей Херсона находятся и на левом берегу, поэтому мы часть Херсона контролируем. Да, это промышленная часть, но она есть и находится под контролем наших вооруженных сил», — сказал чновник.