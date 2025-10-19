Минобороны: Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Чунишино в ДНР
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Чунишино в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Оперативную зачистку территории проводила группировка «Центр», при этом данные о численных потерях украинской стороны не приводятся.
Ранее в ведомстве также заявляли о контроле ВС РФ посёлка Полтавка в Запорожской области.
19 октября украинско-канадский политолог Оттавского университета Иван Качановский отметил, что на Западе утверждают о победах Украины, хотя российские силы продолжают наступление и готовятся освободить ряд населённых пунктов в зоне СВО — в числе которых Красноармейск, Мирноград, Константиновка, Северск и Купянск.
