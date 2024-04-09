Бойцы ВС РФ добивают дронами танки ВСУ на авдеевском направлении – видео

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Бойцы российской армии добивают украинские танки на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов. Видео опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья».
«Дроны-камикадзе уничтожают обездвиженную технику украинских боевиков, чтобы она окончательно "замолчала"», — говорится в публикации.
Ранее гендиректор предприятия-разработчика данных беспилотников «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, как российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен целую роту ВСУ. По его словам, массовое применение FPV-дронов вызвало дестабилизацию в рядах украинской армии и заставило сразу 60 военнослужащих сдаться в плен ВС РФ.
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Элина Позднякова