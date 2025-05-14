ВС России освободили Михайловку в ДНР

Фото: iStock/macky_ch
Российская армия освободила населенный пункт Михайловка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, группировка войск «Центр» также нанесла поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад противника и бригады морской пехоты в районах 8 населенных пунктов. Уточняется, что ВСУ потеряли более 525 солдат.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Теснение ВСУ под Покровском и сужение котла на угледарском направлении: последние новости СВО на 14 мая
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА
Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным в Турции
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Теснение ВСУ под Покровском и сужение котла на угледарском направлении: последние новости СВО на 14 мая
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских БПЛА
Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным в Турции
Екатерина Коршунова