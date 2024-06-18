«Решающий»: командир «Ахмата» рассказал, чего ждет от ВСУ в Харьковской области

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Российские военные ждут ответного хода от боевиков ВСУ под Харьковом после того, как ВС РФ взяли под свой контроль большую территорию. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал замначальника главного управления по военно-политической работе российского оборонного ведомства Апти Алаудинов.
Он отметил, что украинские националисты перебросили на Харьковщину значительное количество сил. Боевиков перекинули даже из-под Киева.
Ранее сообщалось о продвижении ВС РФ на Купянском направлении. По словам отставного подполковника Андрея Марочко, российские бойцы успешно оттесняют противника.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Высшее руководство страны предлагает киевскому режиму переговоры, однако там не хотят выполнять условия для их начала.
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«В принципе мы сейчас ждем дальнейшего хода нашего противника, который пытается сконцентрировать определенные силы и сделать какой-то, скажем так, решающий шаг для себя», – сказал Алаудинов.
Ранее сообщалось о продвижении ВС РФ на Купянском направлении. По словам отставного подполковника Андрея Марочко, российские бойцы успешно оттесняют противника.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Высшее руководство страны предлагает киевскому режиму переговоры, однако там не хотят выполнять условия для их начала.
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Никита Кротов