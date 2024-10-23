Бойцы ВС РФ используют новую тактику в зоне СВО при штурме позиций боевиков ВСУ

Новоприбывшие бойцы ВС РФ в зоне СВО (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)
Тактику залистования перед штурмом вражеских позиций используют российские военные. Как пишет ТАСС, ссылаясь на командира с позывным Вэл, таким образом противнику дается шанс на выживание.
«Мы даем противнику шанс на выживание процессом залистовывания. Если же никто не выходит, то уже применяются все силы против врага. Обычно сбрасываем перед штурмом», — пояснил собеседник.Оператор дрона Цезарь добавил, что на агитлистовках описан процесс сдачи в плен. По его словам, нужно сложить оружие, снять бронезащиту, по возможности белую ткань и идти в сторону российских позиций.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация украинской республики.
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Никита Кротов