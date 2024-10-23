Пленный ВСУ отказался от обмена и заявил, что хочет остаться в России

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Военнослужащий ВСУ Яков Дорожеченко, сдавшийся в плен российским бойцам, рассказал, что не хочет возвращаться на Украину, попросив остаться в России. Видео публикует Минобороны РФ.
«Меня спрашивали, хочу ли я идти на обмен, я сказал — нет. Я хочу остаться на территории Российской Федерации, начать новую жизнь», — рассказал Дорожеченко.
Он уточнил, что в ВСУ попал из мест заключения и отметил, что украинское командование пытается «заткнуть дыры» на фронте именно заключенными. По его словам, бывшие заключенные являются расходным материалом, их посылают туда, где появляются пробелы в обороне и не заботятся о том, погибли ли они или попали в плен.
Ранее также сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины, которые сдались в плен, заявили, что не хотят умирать за Владимира Зеленского и американские интересы.
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