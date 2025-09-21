Бойцы ВС РФ ликвидировали ДРГ ВСУ при подготовке к переправе через Днепр

21 сентября 2025, 22:02

Лебедев: Бойцы ВС РФ ликвидировали готовившуюся к переправе через Днепр ДРГ ВСУ

Фото: istockphoto/Olena_Z

ВС России уничтожили небольшое подразделение украинского спецназа, которое, по словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, готовилось переправиться через Днепр. Об этом пишет РИА Новости.





Ранее в четверг российские силовики заявили, что при попытке переправы с правого на левый берег Днепра ликвидировали четырех диверсантов ВСУ. По данным силовых структур РФ, враг вооружился тяжелым гексакоптером типа «Баба-яга» и планировал запустить его после выхода в ближнюю тыловую зону.





«Херсон. <...> Уничтоженные цели: небольшое подразделение какого-то украинского спецназа. Вероятно, ДРГ, которая готовилась перейти на нашу сторону Днепра и кошмарить местное население», — добавил пророссийский подпольщик.

