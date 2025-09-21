БПЛА ВСУ атаковал девушку на мопеде в Курской области

Достижения.рф

Хинштейн: БПЛА ВСУ атаковал 18-летнюю девушку на мопеде в Курской области
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Украинский беспилотник атаковал 18-летнюю девушку на мопеде в селе Крупец, Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.



По информации чиновника, девушка получила осколочные ранения правой руки и черепно-мозговую травму, после чего ее доставили в Курскую областную больницу.

Накануне вечером дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Дубовица. В результате нападения 50-летний мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча, головы, уха и контузию.

Пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Хинштейн пожелал ему скорейшего выздоровления.

Никита Кротов

