Десятки боевиков ВСУ сложили оружие благодаря волонтерам из России

21 сентября 2025, 16:34

Десятки солдат ВСУ сдались в плен с помощью бота, созданного волонтерами из РФ

Фото: iStock/Sinenkiy

Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный чат-бот, созданный российскими волонтерами в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора проекта.





Отмечается, что этот сервис призван помогать не только военным, желающим сложить оружие, но и гражданам Украины, насильно мобилизованным сотрудниками ТЦК.

«С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности», — сказал собеседник агентства.