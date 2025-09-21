Десятки боевиков ВСУ сложили оружие благодаря волонтерам из России
Десятки солдат ВСУ сдались в плен с помощью бота, созданного волонтерами из РФ
Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный чат-бот, созданный российскими волонтерами в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора проекта.
Отмечается, что этот сервис призван помогать не только военным, желающим сложить оружие, но и гражданам Украины, насильно мобилизованным сотрудниками ТЦК.
«С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности», — сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что украинские подразделения при отходе из Курской области не успели вывезти часть переданных Киеву боеприпасов от стран НАТО.