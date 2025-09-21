Достижения.рф

ВСУ ударили по школе и санаторию в Крыму, есть погибшие и десятки пострадавших

Аксёнов: 15 человек пострадали при ударе беспилотников ВСУ по Крыму
Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

В Крыму в результате атаки дронов ВСУ пострадали 15 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.



По его словам, удар пришёлся по территории санатория «Форос», где повреждены несколько объектов. Также пострадал корпус местной школы в одноимённом посёлке.

Пострадали около 15 мирных жителей. Также есть погибшие, точное число которых выясняется.

Кроме того, добавил Аксёнов, в районе Ялты произошло возгорание сухой травы после падения обломков одного из сбитых беспилотников. На месте работают экстренные и профильные службы. Пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Аксёнов подчеркнул, что лично контролирует ситуацию. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0