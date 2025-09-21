ВСУ ударили по школе и санаторию в Крыму, есть погибшие и десятки пострадавших

21 сентября 2025, 21:51

Аксёнов: 15 человек пострадали при ударе беспилотников ВСУ по Крыму

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

В Крыму в результате атаки дронов ВСУ пострадали 15 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.