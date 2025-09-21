ВСУ ударили по школе и санаторию в Крыму, есть погибшие и десятки пострадавших
В Крыму в результате атаки дронов ВСУ пострадали 15 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.
По его словам, удар пришёлся по территории санатория «Форос», где повреждены несколько объектов. Также пострадал корпус местной школы в одноимённом посёлке.
Пострадали около 15 мирных жителей. Также есть погибшие, точное число которых выясняется.
Кроме того, добавил Аксёнов, в районе Ялты произошло возгорание сухой травы после падения обломков одного из сбитых беспилотников. На месте работают экстренные и профильные службы. Пострадавшим окажут всю необходимую помощь.
Аксёнов подчеркнул, что лично контролирует ситуацию. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
