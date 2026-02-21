Бойцы ВС РФ ликвидировали «медийных» боевиков ВСУ в зоне СВО

21 февраля 2026, 11:31

РИА Новости: Бойцы ВС РФ ликвидировали «медийных» боевиков ВСУ в Сумской области

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские войска нанесли комбинированный удар по району Писаревки в Сумской области, поразив казармы операторов беспилотников ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.