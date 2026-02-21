Бойцы ВС РФ ликвидировали «медийных» боевиков ВСУ в зоне СВО
Российские войска нанесли комбинированный удар по району Писаревки в Сумской области, поразив казармы операторов беспилотников ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По словам источника агентства, уничтожили помещения, где размещались операторы БПЛА ВСУ 225-го отдельного штурмового полка, подтвердили потери среди личного состава противника. Информатор также отметил, что среди ликвидированных есть и «медийные» участники украинских подразделений.
На этом направлении, по данным собеседника, действует группировка ВС РФ «Север». В Минобороны заявили, что за неделю враг на этом участке потерял более 1310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 94 автомобиля, 12 артиллерийских орудий, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 24 склада боеприпасов и материальных средств.
Президент Владимир Путин отмечал, что российская армия выполняет задачу по формированию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
