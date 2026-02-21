«Уралдронзавод» назвал стоимость уничтоженных Россией за год БПЛА ВСУ
Стоимость тяжелых дронов ВСУ типа «Баба-Яга», уничтоженных за год российским подразделением «Рубикон», может составлять порядка 80 млн долларов. Об этом сообщил РИА Новости создатель FPV-дронов «Упырь» и гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук.
По его словам, согласно открытой статистике «Рубикона», за год ликвидировали около четырех тысяч украинских мультикоптеров, большинство из которых — «Баба-Яга». Ткачук оценил цену одного такого аппарата примерно в 20 тысяч долларов.
Он отметил, что общее число сбитых вражеских дронов в зоне боевых действий значительно выше, поскольку их нейтрализацией занимаются и другие российские беспилотные подразделения, а также расчеты ПВО. Ткачук добавил, что тяжелые гексакоптеры сейчас играют важную роль в логистике ВСУ, обеспечивая доставку боеприпасов и продовольствия на позиции, поэтому являются приоритетной целью.
Также он рассказал, что «Уралдронзавод» работает над собственными тяжелыми дронами «Бердыш».
