«Уралдронзавод» назвал стоимость уничтоженных Россией за год БПЛА ВСУ

21 февраля 2026, 11:19

Ткачук: Россия уничтожила БПЛА ВСУ «Баба-Яга» за год на 80 млн долларов

Фото: istockphoto/bbsferrari

Стоимость тяжелых дронов ВСУ типа «Баба-Яга», уничтоженных за год российским подразделением «Рубикон», может составлять порядка 80 млн долларов. Об этом сообщил РИА Новости создатель FPV-дронов «Упырь» и гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук.