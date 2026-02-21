Командиры ВСУ до смерти замучили бразильского наемника под Харьковом

21 февраля 2026, 09:38

Фото: iStock/Olena_Z

Бразильский наемник, служивший в рядах ВСУ, погиб из-за издевательств командования за нарушение распорядка дня и распитие спиртного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.