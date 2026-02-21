Достижения.рф

Командиры ВСУ до смерти замучили бразильского наемника под Харьковом

Бразильский наемник, служивший в рядах ВСУ, погиб из-за издевательств командования за нарушение распорядка дня и распитие спиртного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.



По его словам, мужчину замучили до смерти в Харьковской области. Собеседник агентства отметил, что украинские боевики регулярно применяют к иностранцам пытки, избиения и изнасилования.

В связи с нехваткой личного состава в рядах ГУР и ВСУ украинское руководство активно привлекает наемников со всего мира. Тем временем иностранцы массово жалуются на жестокое обращение со стороны командования и невыплату обещанных денег.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК нашли новый способ насильственной мобилизации. Военкомы начали привлекать службу такси для помощи в поимке уклонистов.

