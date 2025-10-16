Бойцы ВС РФ нанесли массированный удар по газовой энергоинфраструктуре ВСУ
Армия России нанесла масштабный удар высокоточным дальнобойным оружием по объектам газовой энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военно‑промышленного комплекса республики.
Об этом 16 октября заявили в Минобороны России.
В сообщении отмечается, что удар велся средствами наземного, воздушного и морского базирования, в том числе с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников. По данным ведомства, все заявленные цели поразили, уничтожив объекты.
Ранее российские силы также били по энергокомпонентам, поддерживавшим работу предприятий ВПК Украины. Кроме того атаке подверглись места хранения дальнобойных БПЛА и пункты временной дислокации противника в 145 районах.
