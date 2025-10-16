Штурм Степногорска и контроль Красноармейска: ВС РФ зачищают ключевые узлы. Последние новости СВО на 16 октября
Наступательная инициатива российских войск приносит результаты на нескольких стратегических направлениях. ВС РФ не только отражают контратаки противника, но и планомерно продвигаются вперед: под Красноармейском завершается зачистка южной части города, а под Северском и на Запорожском направлении штурмовые группы ведут ожесточенные бои за улучшение тактических позиций. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Покровское (Красноармейское) направлениеНа Покровском направлении ситуация развивается в пользу российских войск. По сообщениям военных обозревателей, в южных кварталах Красноармейска завершена зачистка жилых массивов от остатков украинских подразделений, которые ранее оказывали сопротивление.
Ключевым достижением стал установленный полный контроль над территорией железнодорожного вокзала. Это позволило рассечь группировку противника в городе на несколько изолированных частей. Фактически южная половина Красноармейска перешла под контроль ВС РФ, а оставшиеся украинские силы оказались в оперативном окружении.
Северское направлениеПод Северском продолжаются ожесточенные бои, перешедшие в острую фазу. Российские штурмовые группы ведут наступление в районе Звановки и на северных окраинах города. С точки зрения экспертов, взятие под контроль Звановки создаст прямую угрозу всей северской группировке ВСУ, вынудив противника отойти на заранее подготовленные рубежи в районе Фёдоровки – Серебрянки.
В городе и его окрестностях не стихают артиллерийские дуэли. По данным перехватов, украинская сторона осуществляет массовые переброски резервов из Краматорска. Российская авиация активно противодействует этим попыткам, нанося удары по колоннам снабжения и путям их перемещения в районах Николаевки и Раздоловки.
После бегства администрации из Константиновки власть в городе взяли военные ВСУ
Константиновское и Краматорское направленияНа Константиновском направлении российские подразделения продолжают попытки закрепиться на восточных и юго-восточных окраинах города. Основные бои ведутся за населенные пункты Клещеевка и Иванополье, которые являются ключом к подступам к Константиновке с двух флангов. Несмотря на упорное сопротивление противника, российские войска методично выдавливают его из промзоны, улучшая свои тактические позиции.
На смежном Краматорском направлении штурмовые группы ВС РФ успешно расширили плацдарм на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс и ведут бои в районе Новомарково. По оперативным данным, продвижение составило несколько сотен метров, что позволило взять под огневой контроль важную автомобильную трассу, связывающую Краматорск со Славянском.
Краснолиманский участокВоенный эксперт Андрей Марочко сообщает о стабильном продвижении российских подразделений в районах Торского и Ямполя. ВС РФ закрепились на новых позициях в лесистой местности северо-западнее Ямполя, а также установили контроль над железнодорожной станцией «Медовый».
Кроме того, в результате штурмовых действий взяты под контроль административное здание поселкового совета и ряд жилых строений в центральной части Ямполя. Эти успехи позволяют укрепить позиции и создают условия для последующего охвата группировки противника в Лимане с трех направлений.
Купянское направлениеНа Купянском направлении украинская армия предприняла попытку масштабного контрудара в районе Радьковки, с целью выйти в тыл российским силам, наступающим на город. Однако атака была успешно отражена. Российская разведка своевременно вскрыла подготовку и направление удара. Наступательные действия в южной части Купянска временно приостановлены для стабилизации линии фронта и отражения контратак, однако все ранее занятые рубежи находятся под надежным контролем российских войск, которые готовятся к продолжению зачистки правобережной части города.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении, наиболее интенсивные и ожесточенные столкновения отмечаются в Степногорске. Российские десантники ведут методичный штурм центральных кварталов, занимая многоэтажные здания и превращая их в укрепленные опорные пункты для дальнейшего продвижения вглубь городской застройки.
ВС РФ достигли заметного успеха и прочно закрепились в южных кварталах города. После успешного освобождения села Плавни подразделения ВДВ развили наступление в направлении Приморского и заняли его юго-восточную часть, выйдя на береговую линию Каховского водохранилища. Несмотря на попытки противника стянуть оперативные резервы, удержать прежнюю линию обороны для ВСУ становится все более сложной задачей.