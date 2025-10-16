В России сообщили о плане Украины устроить медийную PR-акцию в зоне СВО
Украина планирует провести масштабную медийную PR-акцию с попыткой прорвать оборону России, обсудив это с президентом США Дональдом Трампом. Однако эта операция не изменит ситуацию на поле боя и лишь усугубит положение Киева.
Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Ранее Трамп заявил, что ВСУ намерены перейти в наступление, и он примет решение по этому поводу на встрече с Владимиром Зеленским, запланированной на 17 октября.
Клинцевич отметил, что Украина вместо того чтобы рассредоточить имеющиеся резервы для обороны, решила сосредоточиться на создании очередной медийной акции, которая потребует больших сил и средств. Он добавил, что украинские войска будут действовать крупными группами, что приведёт к серьёзным потерям, но реального прорыва на фронте не произойдёт.
Эксперт также подчеркнул, что Трамп находится под влиянием недостоверной информации о ситуации на фронте, поступающей от европейских союзников и самого Зеленского.
Читайте также: