В России сообщили о плане Украины устроить медийную PR-акцию в зоне СВО

16 октября 2025, 12:28

Эксперт Клинцевич: Киев собирается устроить медийную PR-акцию в зоне СВО

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина планирует провести масштабную медийную PR-акцию с попыткой прорвать оборону России, обсудив это с президентом США Дональдом Трампом. Однако эта операция не изменит ситуацию на поле боя и лишь усугубит положение Киева.