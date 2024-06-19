Бойцы ВС РФ нанесли несколько ударов по военным объектам во Львове, сообщило подполье

Фото: istock/Ivan Murauyou
Прошедшей ночью военные ВС РФ нанесли несколько ударов по энергетической инфраструктуре и военным объектам во Львове. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, первый взрыв прозвучал в 3:20 он был со стороны северной окраины Львова, а в 3:30 прозвучал очень мощный взрыв в пригороде Малехов. Подпольщик рассказал, что попадание пришлось по трехэтажному дому, в котором дислоцировались Вооруженные силы Украины. Третий взрыв произошел в 5:20. Звук от него шёл со стороны Львовской ТЭЦ-2.
Местные рассказали, что одна или две анкерные опоры ЛЭП получили повреждения, сама ТЭЦ осталась целой. В городе начались перебои со светом.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что ВС РФ нанесли удары по месту расположения украинской армии и техники в районах населенных пунктов Марганец и Покровское Днепропетровской области. В пригороде Марганца был уничтожен дом, где «без разрешения владельцев поселились боевики ВСУ».
Напомним, российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники Вооруженных сил Украины, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Местные рассказали, что одна или две анкерные опоры ЛЭП получили повреждения, сама ТЭЦ осталась целой. В городе начались перебои со светом.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что ВС РФ нанесли удары по месту расположения украинской армии и техники в районах населенных пунктов Марганец и Покровское Днепропетровской области. В пригороде Марганца был уничтожен дом, где «без разрешения владельцев поселились боевики ВСУ».
Напомним, российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники Вооруженных сил Украины, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Дарья Осипова