Экипажи Су-25 поразили опорный пункт и живую силу ВСУ

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По опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины нанесли удар штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщило МО РФ.
«Получили боевую задачу, сделали все необходимые расчеты, подготовились к удару, выполнили боевой полет в район противника. Пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Поразили цель. Передовой авиационных наводчик доложил, что поразили на оценку отлично. Выполнили противоракетный маневр, вернулись на аэродром посадки без потерь!» — проинформировало Минобороны РФ.
Удар был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами в зоне ответственности группировки войск «Центр». Была уничтожена живая сила противника и специальная техника.
Ранее в МО РФ сообщили, что экипаж российского танка Т-80 БВМ группировки войск «Днепр» уничтожил укрепрайон ВСУ севернее села Работино в Запорожской области. Боевики открыли огонь по танку, но российские военные успешно выполнили боевую задачу. Бойцы ВС РФ не пострадали.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова