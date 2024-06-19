Угнавший Т-64 Лихачев подал документы на получение гражданства РФ

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Бывший солдат ВСУ Максим Лихачев, который перешел на сторону России на танке Т-64, подал документы на получение гражданства РФ. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что документ будет готов через несколько недель.
Бывший украинский военный в Донецкой области сдался военным ВС РФ. В указанную точку он прибыл на угнанном у Вооруженных сил Украины танке Т-64. Сдавшимся оказался Лихачев.
Ранее сообщалось, что по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины нанесли удар штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России. Он был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами в зоне ответственности группировки войск «Центр». Уничтожена живая сила противника и специальная техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Бывший украинский военный в Донецкой области сдался военным ВС РФ. В указанную точку он прибыл на угнанном у Вооруженных сил Украины танке Т-64. Сдавшимся оказался Лихачев.
Ранее сообщалось, что по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины нанесли удар штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России. Он был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами в зоне ответственности группировки войск «Центр». Уничтожена живая сила противника и специальная техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова