Угнавший Т-64 Лихачев подал документы на получение гражданства РФ

Куйбышевский район Донецка подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Уточняется, что по городу выпустили три ракеты из ракетных систем залпового огня. (РСЗО).