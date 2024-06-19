Российский танк уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино

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Экипаж российского танка Т-80 БВМ группировки войск «Днепр» уничтожил укрепрайон ВСУ севернее села Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Танковый экипаж Т-80 БВМ 70-го мотострелкового полка группировки войск «Днепр» поразил вражеский укрепрайон, а также уничтожил группу пехоты ВСУ в количестве 8 человек севернее населенного пункта Работино в Запорожской области», – рассказали в ведомстве.Украинские боевики открыли огонь по танку, но экипаж успешно выполнил боевую задачу. Никто из российских военных не пострадал.
Напомним, российские подразделения освободили Работино в мае. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что ВСУ, отходя из Работино, бросили тела своих сослуживцев в полях.
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Никита Иванов