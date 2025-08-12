Бойцы ВС РФ нанесли сокрушительный удар по учебке ВСУ
Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по одному из учебных объектов пехоты Вооружённых сил Украины, сказано в соцсетях ВСУ.
По данным сообщения, в результате обстрела один боевик ликвидирован, свыше 20 получили ранения. Местонахождение учебного центра и подробности инцидента не уточняются.
Отмечается, что командование ВСУ ранее неоднократно обвиняли в занижении данных о потерях. В российских силовых структурах заявляли, что после боёв у Юнаковки в Сумской области командование ВСУ включает пропавших без вести в списки дезертиров — речь идёт о 71-й егерской бригаде, которая несёт значительные потери в этом районе. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что украинское командование пытается любой ценой остановить продвижение российской группировки «Север» на этом участке фронта.
Ранее, 9 августа, российские войска, как сообщалось, сбросили авиабомбу ФАБ‑3000 по пункту временной дислокации ВСУ. Операторы БПЛА зафиксировали прямое попадание бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции; здание, где находились подразделения бригад украинской территориальной обороны, было полностью разрушено.
