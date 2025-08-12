Бойцы ВС РФ нанесли сокрушительный удар по учебке ВСУ

12 августа 2025, 11:28

Учебное подразделение боевиков ВСУ поражено ракетами ВС РФ

Фото: istockphoto/Diy13

Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по одному из учебных объектов пехоты Вооружённых сил Украины, сказано в соцсетях ВСУ.