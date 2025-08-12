Достижения.рф

ВСУ готовят плацдарм для наступления на Курскую область: замечены наёмники

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили около 1,5 тысячи военнослужащих в районе границы с Россией, готовя плацдарм для возможного наступления на Курскую область. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».



Уточняется, что помимо украинских бойцов, в этом регионе замечены представители различных формирований, а также наёмники из Бразилии, Мексики и Колумбии.

Формирование плацдарма осуществляется в окрестностях двух населённых пунктов: Юрьево и Линово в Сумской области. В минувшие выходные украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) предприняла попытку прорвать границу в районе Тёткино, однако была остановлена российскими военными. По информации источников, около пяти групп из почти 30 человек были уничтожены огнем из гаубиц, реактивных систем залпового огня и минометов.

Кроме того, сообщается о попытках ВСУ перебросить небольшие группы военных к железной дороге в районе населённого пункта Новый Путь. Однако эти группы также сталкиваются с серьезными потерями на заминированных участках.

Дарья Осипова

