ВСУ готовят плацдарм для наступления на Курскую область: замечены наёмники

12 августа 2025, 08:42

ВСУ готовят плацдарм для возможного наступления на Курскую область

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили около 1,5 тысячи военнослужащих в районе границы с Россией, готовя плацдарм для возможного наступления на Курскую область. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».