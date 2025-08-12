ФСБ показала задержание украинского агента, готовившего теракт в Подмосковье
ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями украинца, который готовил подрыв высокопоставленного российского военного. Ролик представил Telegram-канал Mash.
Задержанный планировал припарковать автомобиль с 60 килограммами взрывчатки в определённом месте, после чего машина должна была быть взорвана в момент прохода военного Министерства обороны РФ.
По словам подозреваемого, он является гражданином Украины и в 2023 году переехал в Россию, чтобы избежать мобилизации. Задержание состоялось до осуществления теракта.
Расследование продолжается.
