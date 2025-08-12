В Татарстане сняли на видео пролет беспилотника ВСУ
В республике Татарстан сняли на видео пролет вражеского беспилотника. К тому же в населенных пунктах прозвучала сирена о воздушной опасности.
Всего в небе над Татарстаном уже уничтожено четыре украинских БПЛА. По данным telegram-канала Shot, ВСУ пытаются атаковать регион беспилотниками типа «Рубака» и переделанным под дрон самолетом.
О пролете беспилотников рассказали жители Альметьевска. Там сохраняется угроза атаки дронов. На фоне этого беспилотную опаснсоть объявили и в Удмуртии.
