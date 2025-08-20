Бойцы ВС РФ нанесли сокрушительный удар по ВСУ в зоне СВО
Минобороны РФ в среду, 20 августа, заявило, что российские войска поразили причальные сооружения, которые использовались для поставок горючего в интересах ВСУ. По данным ведомства, удары наносились оперативно‑тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.
В сообщении также говорится, что удары были нанесены по цеху по сборке беспилотников, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранным наёмникам в 148 районах. Средствами ПВО, как утверждают в министерстве, были сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS (США) и 217 дронов.
Ранее, 19 августа, Минобороны РФ сообщало, что российская армия ударила по нефтеперерабатывающему заводу, снабжавшему группировки ВСУ.
Тогда же, по данным МО РФ, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склады ракетно‑артиллерийского вооружения и боеприпасов, цех сборки дальнодействующих БПЛА, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах.
Читайте также: