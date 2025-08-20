Бойцы ВС РФ нанесли сокрушительный удар по ВСУ в зоне СВО

20 августа 2025, 13:08

МО: ВС России ударили по используемым для поставок горючего объектам ВСУ

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Минобороны РФ в среду, 20 августа, заявило, что российские войска поразили причальные сооружения, которые использовались для поставок горючего в интересах ВСУ. По данным ведомства, удары наносились оперативно‑тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.