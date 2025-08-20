Минобороны сообщило о новых военных успехах российской армии
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённые пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий взяли под контроль село Новогеоргиевка Днепропетровской области.
Ранее Минобороны информировало о том, что прошедшей ночью дежурными средствами ПВО были уничтожены 42 украинских БПЛА. Так, 14 беспилотников было сбито над Воронежской областью, 8 — над Тамбовской областью, 7 — над Курской областью, 5 — над Ростовской областью.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
