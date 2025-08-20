Марочко рассказал подробности о боях в ДНР
Военный эксперт Андрей Марочко в интервью РИА Новости сообщил, что войска РФ контролируют около 60% населённого пункта Серебрянка в ДНР.
По его словам, в ходе боёв передовым подразделениям удалось вытеснить украинских бойцов с восточной части населённого пункта и закрепиться в его центре; примерно 10% территории остаются межпозиционным пространством.
Марочко также отметил, что украинские силы продолжают активно держать оборону и что в район направлены дополнительные подразделения БПЛА для стабилизации ситуации.
Ранее российские силовики заявляли о пресечении диверсионной группы в Брянской области. По информации Центра общественных связей ФСБ, в группе было шесть человек, которые, как утверждается, являлись кадровыми сотрудниками Сил специальных операций Украины; трое из них были уничтожены, ещё трое задержаны.
